- G7, grupul celor mai industrializate țari din lume, vor cere Organizatiei Mondiale a Sanatatii o noua ancheta, transparenta, privind originea coronavirusului, potrivit unui proiect de comunicat divulgat inaintea intalnirii, informeaza The Guardian, citata de News . Apelul a fost initiat de administratia…

- Statele Unite vor achizitiona 500 de milioane de doze de vaccin anti-COVID-19 Pfizer/BioNTech pentru a le dona altor tari, au informat miercuri publicatiile New York Times si Washington Post. Presedintele american Joe Biden urmeaza sa faca anuntul la summit-ul G7 de saptamana aceasta, potrivit Washington…

- Pandemia de coronavirus a alimentat teoriile conspirației, mai ales scenariul in care virusul a fost creat sau a scapat in urma unei erori dintr-un laborator aflat in Wuhan, China."Cred ca ar trebui sa continuam sa investigam ce s-a intamplat in China, pana cand vom afla exact adevarul", a afirmat ANTHONY…

- Agențiile americane de informații au doua teorii cu privire la originea virusului SARS-CoV-2, relateaza Digi24, care citeaza Biroul Directorului pentru Informații al SUA. Potrivit sursei citate, doua agenții de intelligence considera ca virusul a aparut pe cale naturala din contactul uman cu animale…

- Presedintele american Joe Biden urmeaza sa anunte in scurt timp nominalizarea de noi ambasadori, transmite Reuters, care citeaza New York Times. Potrivit New York Times, fostul ambasador in Romania Mark Gitenstein este avut in vedere pentru a reprezenta SUA la Uniunea Europeana. Doua surse…

- Deși contestata mult timp de experți și clasificata drept o conspirație, teoria potrivit careia virusul SARS-CoV-2 a scapat din laboratorul din Wuhan a revenit in forța in ultimele saptamani. Chiar daca in continuare este necunoscuta, originea Covid-19 reprezinta motivul unui schimb de replici dure…

- Presedintele Statelor Unite, Joe Biden, a cerut miercuri serviciilor de informatii americane sa "redubleze eforturile" pentru a explica originea Covid-19 si solicita un raport in 90 de zile, potrivit AFP. Teoria unui accident de laborator la Wuhan, in China, a revenit in forta in ultimele…

- Președintele american Joe Biden a cerut miercuri serviciilor de informații americane sa „iși dubleze eforturile” pentru a explica originea Covid-19 și a cerut un raport lamuritor in termen de 90 de zile, potrivit AFP, citat de Hotnews . Mișcarea este una de a pune presiune pe China pentru a permite…