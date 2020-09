China: O educatoare a fost condamnată la moarte pentru otrăvirea a 25 de copii O educatoare din China a fost condamnata la moarte pentru otravirea a zeci de copii, unul pierzându-și viața, într-un act de razbunare asupra unui coleg, relateaza The Guardian



O instanța din provincia Henand din centrul Chinei a concluzionat ca Wang Yun a pus azotat de sodiu în terciul de ovaz care era pregatit pentru elevii unei colegi de-a ei dupa o disputa avuta cu aceasta.



Atacul din luna martie a anului trecut a dus la îmbolnavirea a 25 de copii, aceștia începând sa vomite și își piarda cunoștința la scurt timp dupa ce au luat micul… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O educatoare din China a fost condamnata la moarte pentru otravirea a zeci de copii, unul pierzandu-și viața, intr-un act de razbunare asupra unui coleg, relateaza The Guardian . O instanța din provincia Henand din centrul Chinei a concluzionat ca Wang Yun a pus azotat de sodiu in terciul de ovaz care…

- O educatoare din China a fost condamnata la moarte pentru ca a otravit 25 de copii de gradinita, dintre care unul a murit, transmite AFP, potrivit Agerpres.O instanta din Jiaozuo, un oras din provincia centrala Henan, a gasit-o pe educatoarea Wang Yun vinovata pentru introducerea de nitrit de sodiu…

- Un politist newyorkez de origine tibetana a fost inculpat luni pentru spionaj, în timp ce autoritatile americane îl acuza ca ar fi strâns informatii pentru guvernul chinez despre comunitatea tibetana din New York, relateaza CNN și Agerpres. Ofiterul de politie care apartine…

- Guvernul chinez a luat apararea sistemului de lagare de munca pentru uiguri și celelalte minoritați etnice din provincia Xinjiang, publicând o carte alba care ofera detalii privind amploarea programului sau de reprimare, relateaza The Guardian.Beijingul a descris din nou lagarele drept…

- Autoritațile americane au dat ordin pentru inchiderea consulatului Chinei din Houston, Texas in 72 de ore dupa un incident care risca sa devina un nou scandal diplomatic intre SUA și China, relateaza BBC. Decizia a fost luata in urma unui incident la consulatul Chinei in care mai mulți indivizi neidentificați…

- Autoritatile au distrus o portiune dintr-un baraj din estul Chinei, unde apele au atins un nivel critic, a relatat luni presa, in contextul in care tara se confrunta cu precipitatii record, informeaza AFP potrivit Agerpres. Centrul si estul Chinei au fost afectate din iunie de ploi torentiale si…

- China a anunțat impunerea de sancțiuni asupra unor politicieni ai Partidului Republican din Statele Unite dupa ce Washingtonul a anunțat masuri împotriva oficialilor chinezi acuzați de încalcarea drepturilor omului și abuzuri împotriva minoritații uigure din provincia Xinjiang, relateaza…

- Autoritatile din orasul Bayannur, in Mongolia Interioara, in nordul Chinei, au anuntat luni un adevarat ”arsenal” de masuri in urma descoperirii in weekend a unui caz de ciuma bubonica la un barbat, relateaza AFP, potrivit news.ro.Acest barbat, un cioban, se afla intr-o stare stabila, intr-un…