„China intră în cele mai periculoase săptămâni ale pandemiei”. Estimări alarmante privind creșterea numărului cazurilor de COVID Zhejiang, o mare provincie industrializata din China, situata in apropiere de Shanghai, se confrunta cu aproximativ 1 milion de cazuri noi de COVID-19 in fiecare zi, iar reprezentantii sai se asteapta ca numarul infectarilor sa se dubleze in urmatoarele zile, a anuntat duminica Guvernul provincial, potrivit Agerpres. In pofida unei cresteri record a numarului de cazuri de COVID-19 la nivel national, China nu a raportat niciun deces asociat acestei boli in partea sa continentala in ultimele cinci zile, a anuntat Centrul chinezesc pentru prevenirea si controlul bolilor (CDC), duminica. Cetatenii… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In pofida unei cresteri record a numarului de cazuri de COVID-19 la nivel national, China nu a raportat niciun deces asociat acestei boli in partea sa continentala in ultimele cinci zile, a anuntat Centrul chinezesc pentru prevenirea si controlul bolilor (CDC), duminica, relateaza Reuters, preluat de…

- Zhejiang, o mare provincie industrializata din China, situata in apropiere de Shanghai, se confrunta cu aproximativ 1 milion de cazuri noi de COVID-19 in fiecare zi, iar reprezentantii sai se asteapta ca numarul infectarilor sa se dubleze in urmatoarele zile, a anuntat duminica Guvernul provincial,…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) este ingrijorata din cauza cresterii bruste a numarului de cazuri de COVID-19 in China si sustine Guvernul de la Beijing in eforturile sale de vaccinare a persoanelor din grupele de mare risc, a anuntat miercuri directorul general al acestei agentii din cadrul…

- Pacienții au fost vazuți primind picurare intravenoasa (IV) pe strada in fața unei clinici din Xiaogan, in provincia Hubei din centrul țarii, intr-un videoclip difuzat miercuri (14 decembrie), pe fondul unui val crescut de cazuri de COVID-19 in toata China. Intr-un alt videoclip obținut de Reuters,…

- Cetațenii maghiari care s-au inregistrat cu datele personale pe o platforma administrata de guvern pentru a se programa pentru vaccinul Covid-19 au primit mesaje politice menite sa influențeze alegerile in sprijinul partidului de guvernamant, acuza Human Rights Watch, citat de Politico.Nu doar datele…

- Comisia Nationala pentru Sanatate (NHC) din China a anunțat ca si-a luat angajamentul ”sa accelereze cresterea ratei de vaccinare a persoanelor cu varste de peste 80 de ani si sa continue sa creasca rata de vaccinare a persoanelor cu varste intre 60 si 79 de ani”, relateaza AFP, citata de Agerpres.Masura…

- Beatris Ionița (www.b1tv.ro) Situație disperata pentru cetațenii chinezi. Autoritațile inregistreaza un nou record de infectari cu virusul COVID-19 pentru a patra zi consecutiva, iar restricțiile devin draconice. Duminica, au fost inregistrate 39.791 de noi infectii cu COVID-19, dintre care 3.709 au…

- Peste 70.000 de cazuri de variola maimutei au fost inregistrate de la inceputul epidemiei, in mai, a anuntat miercuri Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), care a facut apel la prudenta chiar daca numarul de cazuri noi este in scadere, informeaza AFP. Directorul OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a…