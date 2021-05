China interzice urcările pe Everest din cauza pandemiei China a decis anularea sezonului de ascensiune de primavara pe partea tibetana a Muntelui Everest, din cauza temerilor legate de propagarea coronavirusului, a anuntat agentia Xinhua, citata de presa internationala, arata News.ro. Decizia a fost luata de Administratia Generala a Sportului si reflecta gradul de precautie al Chinei in contextul pandemiei. In timp ce China a reusit sa tina sub control rata de infectare cu covid-19, in Nepal situatia este diferita, fiind raportate numere record de infectare si de decese. China a emis 38 de permise de ascensiune pe Everest in… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

