- China interzice cadrelor didactice, incepand de luni, sa recurga la pedepse susceptibile de a provoca traumatisme fizice sau mentale dupa ce, in ultimii ani, mai multi elevi au murit dupa ce li s-au aplicat corectii severe, informeaza AFP. Noile reguli impuse de Ministerul Educatiei interzic…

- Scoala a fost ornata cu mici felinare de hartie rosie, cu picturi ale elevilor inspirate din cultura chineza, dar si cu panouri colorate care explica semnificatia unor caractere chinezesti sau cum se citesc. „Sarbatoarea Anului nou chinezesc este o constanta in institutia noastra de cel putin sase ani,…

- Ca sa iși ajute elevii care nu puteau sa mai vina la școala din cauza saraciei provocate de pandemie, un director de școala american și-a luat o tura de noapte la un lanț de supermarketuri. Este una dintre poveștile despre educație din toata lumea, din selecția „Educația in lume” realizata de Școala…

- Daca va tenteaza o mașina electrica, e bine sa incepeți sa faceți calcule. Va ajuta jurnalistul Lucian Davidescu intr-un articol din seria Școala de bani. Și tot el va spune cat ar trebui sa platiți pentru telefonia mobila astfel incat sa nu risipiți bani, plus cateva sfaturi legate de bitcoin. Daca…

- Cat timp a fost prietenos doar cu mediul, automobilul electric a ramas ceva exotic. Insa incepe sa fie prietenos și cu buzunarul, scrie jurnalistul Lucian Davidescu intr-un nou articol din seria „Școala de bani”, susținuta de BCR, dar avand conținut editorial independent.Norvegia a surprins cu anunțul…

- Spaniola, chineza, portugheza și coreeana sunt cele patru limbi pe care Scott H. Young a reușit sa le invețe intr-un an. Experiența a pus-o in cartea sa despre „ultrainvațare”. El a povestit aventura sa educaționala intr-un interviu pentru site-ul Școala 9.Timp de un an, Scott H. Young și prietenul…

- CE interzice exporturile de deseuri din plastic in tarile sarace Comisia Europeana a adoptat marti noi reguli cu privire la exportul de deseuri din plastic, conform carora exporturile de deseuri din plastic din UE catre tarile non-OECD vor fi interzise de la 1 ianuarie 2021. Excepţie fac deşeurile…

