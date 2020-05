Cainii nu vor mai fi considerati ''septel'' in China si prin urmare va fi interzisa cresterea lor in ferme pentru consumul uman, a anuntat vineri Ministerul chinez al Agriculturii, o decizie salutata de organizatiile pentru protectia animalelor, informeaza agentia EFE. Aceasta institutie a publicat ''Catalogul de resurse genetice pentru septel si pasari de curte'', in care sunt mentionate 33 de specii care pot fi crescute pentru consumul uman, cele care nu se regasesc in lista fiind interzise implicit. Ministerul chinez al Agriculturii ofera totusi intr-o nota o…