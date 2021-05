Stiri pe aceeasi tema

- AlphaDog, un câine-robot dezvoltat de o companie din China, este, potrivit producatorilor sai, superior unui animal de companie adevarat - este ascultator, nu latra, nu musca -, fiind, totodata, cel mai rapid dispozitiv de acest tip din lume, relateaza joi AFP și Agerpres.Animalul de companie…

- Tazz by eMAG și Edenred Romania anunța un parteneriat prin intermediul caruia clienții celor doua branduri pot utiliza cardul Edenred Ticket Restaurant pentru a comanda si plati mancare online. Primul de acest tip din Romania, parteneriatul permite integrarea completa emitent – platforma – restaurante.…

- Presedintele Chinei, Xi Jinping, a cerut ca armata tarii sa fie in permanenta pregatita sa raspunda „instabilitatilor“ si „incertitudinilor“. Comandantul fortelor americane din Pacific , amiralul Philip Davidson, spune ca China ar putea invada Taiwanul in urmatorii sase ani pentru a-si atinge scopul…

- Presedintele Chinei, Xi Jinping, a cerut ca armata tarii sa fie in permanenta pregatita sa raspunda 'instabilitatilor' si 'incertitudinilor', transmite miercuri agentia dpa, citand presa de stat chineza. Toate fortele armate trebuie 'sa fie pregatite intotdeauna sa raspunda tuturor…

- China interzice cadrelor didactice, incepand de luni, sa recurga la pedepse susceptibile de a provoca traumatisme fizice sau mentale dupa ce, in ultimii ani, mai multi elevi au murit dupa ce li s-au aplicat corectii severe, informeaza AFP.

- Kazahstanul va interzice permanent strainilor sa detina sau sa inchirieze terenuri agricole a declarat joi presedintele Kassim-Jomart Tokaiev, punand astfel capat unei dispute indelungate care a declansat, candva, proteste antiguvernamentale.

- Autoritațile de la Beijing au anunțat joi ca suspenda transmisia BBC Word News pe intreg teritoriul Chinei continentale, pe motiv ca serviciul public de radio-televiziune britanic a devenit o „morișca de zvonuri”, iar informațiile sale nu mai corespund principiilor „adevarului și imparțialitații” jurnalistice.

- Comenzile industriale din Germania au scazut in decembrie, semn ca masurile de lockdown mai stricte, impreuna cu blocajele in curs din alte tari din zona euro, au afectat in cele din urma industria, spun analistii de la ING, citați de ZF, relateaza Mediafax. Noile date dau un plus de pesimism…