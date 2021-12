Sub titlul ”China e in stare de alerta inaintea JO de iarna de la Beijing”, France 24 subliniaza ca țara se confrunta cu o crestere a numarului de cazuri de Covid-19. Desi colosul asiatic a redus la minimum numarul de cazuri gratie unei strategii „zero Covid” care include restrictii la frontiere, carantine lungi si izolari tintite, cazurile s-au inmultit in ultimele saptamani. China a anuntat 140 de noi cazuri confirmate de coronavirus la 24 decembrie, in crestere de la 87 cu o zi inainte, a declarat sambata autoritatea de sanatate a tarii, citata de Reuters. Dintre noile infectii, 87 au fost…