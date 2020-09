Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina a lansat vaste exercitii militare, ca reactie fata de mari manevre militare in Rusia vecina - intitulate „Caucaz 2020”, a anuntat miercuri armata ucraineana, care prezinta aceste manevre ca pe un mod de a-si demonstra capacitatea de a respinge orice atac de pe teritoriul rus, relateaza Reuters.

- China a anuntat vineri ca a inceput exercitii militare in apropiere de Taiwan, ca raspuns la sosirea in ajun a unui ministru american in insula, considerata de Beijing drept teritoriu chinez, relateaza AFP.

- Forte militare din Belarus, Rusia si Serbia vor participa la exercitii militare comune in Belarus, a anuntat marti agentia de presa RIA Novosti, citand Ministerul Apararii de la Minsk, transmite Reuters, potrivit Agerpres.

- Polonia monitorizeaza situatia de la frontiera sa cu Belarus, a anuntat luni ministrul adjunct al apararii polonez Wojciech Skurkiewicz, transmite Reuters potrivit Agerpres. NATO a respins duminica acuzatiile presedintelui belarus Aleksandr Lukasenko conform carora Alianta Nord-Atlantica isi consolideaza…

- China a anuntat joi ca a efectuat exercitii militare aeriene ”de mare intensitate” la Marea Chinei de Sud, un semnal clar adresat Statelor Unite, in cadrul carora a survolat doua portavioane americane in aceasta zona vizata de multiple revendicari teritoriale, relateaza AFP, potrivit News.ro.Citeste…

- Japonia acuza China de accentuarea revendicarilor sale teritoriale in marja crizei sanitare si o suspecteaza de propaganda si dezinformare cu privire la pandemia covid-19, in contextul in care Beijingul furnizeaza ajutor unor tari in lupta impotriva noului coronavirus, relateaza Reuters si AFP, potrivit…

- Fortele armate taiwaneze au intreprins joi cinci exercitii de 'anihilare a inamicului la tarm', inaintea manevrelor principale anuale din aceasta luna si in contextul intensificarii activitatilor militare ale Beijingului in apropierea acestei insule pe care China o considera parte a teritoriului…