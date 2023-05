China deschide o nouă eră, dar și un nou câmp de luptă cu SUA: Când va începe comercializarea mașinilor zburătoare Startup-urile din zona masinilor zburatoare si tehnologiile aferente intra pe ultima suta de metri in China, inainte sa fie dat startul oficial comercializarii acestora. Startup-urile de masini zburatoare din China sunt convinse ca in doi ani, cel mult trei, legislatia si piata vor permite comercializarea asa-ziselor masini zburatoare, care vor deschide o noua era in transportul de persoane. CITESTE SI live LIVE TEXT Razboi in Ucraina, 26 mai 2023 - A inceput contraofensiva. Zelenski: 'Vom folosi armele pe care ni le-ați dat pentru a distruge pozițiile rusești' 00:31 325 Opoziția turca curteaza… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro CITESTE SI live LIVE TEXTin, 26 mai 2023 - A inceput contraofensiva.: 'Vom folosi armele pe care ni le-ați dat pentru a distruge pozițiile rusești' 00:31 325 Opoziția turca curteaza…

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Joe Biden anunta ca relatiile Statelor Unite cu China urmeaza sa inregistreze ”un dezghet foarte curand”, dupa ce Washingtonul a doborat, anul acesta, un presupus balon chinez de spionaj, relateaza AFP.„Cred ca veti observa inceputul unui dezghet foarte curand”, a declarat Joe…

- O ancheta cu privire la o crima de razboi a fost deschisa miercuri, dupa ce Arman Soldin, jurnalist AFP, a fost ucis, in urma unui atac cu rachete al rușilor, in apropiere de Bahmut, in estul Ucrainei, anunta Parchetul National Antiterorist (PNAT), relateaza AFP, potrivit News.ro.

- Este a 437-a zi de razboi la scara larga in Ucraina. Fostul președinte american, Bill Clinton, a afirmat ca știa inca din 2011, cu trei ani inainte de anexarea ilegala a Crimeei, ca Vladimir Putin va ataca Ucraina.

- Lupta fermierilor cu Guvernul roman ințepenit de neputința este una pe viața și pe moarte. Daca nu se interzic tranzitul și importul de cereale din Ucraina, fermierii romani vor disparea, efectiv. Președintele Uniunii Naționale a Cooperativelor din Sectorul Vegetal, Florin Bercu, il indeamna pe Zelenski…

- 'Luptele din zona Bahmut, in estul Ucrainei, raman intense', declara presedintele Zelenski, care nu a dat indicii ca orasul ar fi cazut in mainile inamicului, asa cum anuntase liderul grupului paramilitar rus, Evgheni Prigojin.

- Liderul chinez Xi Jinping planuiește sa vorbeasca cu președintele Volodymyr Zelensky dupa ce se va intalni cu Vladimir Putin la Moscova saptamana viitoare, a informat Wall Street Journal pe 13 martie, potrivit The Kyiv Indpendent.Prima conversație intre liderii chinezi și ucraineni de la inceputul…

- Bahmut și zonele inconjuratoare continua sa fie teatrul unor lupte intense, unde detașamentele de asalt Wagner declara ca se apropie incet catre centrul localitații, dar forțele ucrainene susțin ca au reușit sa formeze un sistem defensiv solid. Evenimentele recente sugereaza ca decizia Ucrainei de a…

- Statutul Taiwanului, un teritoriu autonom cu o democrație infloritoare, dar revendicat de Beijing, este punctul central al rivalitații dintre cele doua superputeri, China si SUA. Unde va fi frontul? In regiunea alcatuita din oceanele Indian și Pacific, acum unite intr-o singura entitate strategica.…