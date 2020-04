China declară câinii animale de companie, care nu trebuie mâncate, şi ar putea pune capăt comerţului cu carnea acestora China a declarat cainii animale de companie, care nu ar trebui sa fie tratate ca animalele de carne, pentru prima data in istorie, iar organizatiile care militeaza pentru drepturile animalelor spera ca acesta sa fie primul pas spre interzicerea totala a comertului cu caini si pisici in vederea sacrificarii. Aceste masuri vin dupa ce autoritatile chineze au interzis comertul cu carnea animalelor salbatice, crezandu-se, dar fara dovezi concrete, ca originea noului coronavirus ar putea fi o piata de cest tip din Wuhan. "Odata cu progresul civilizatiei umane si cu ingrijorarea publicului… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- PANDEMIE CORONAVIRUS. "Nu exista nicio dovada ca oamenii pot dezvolta imunitate de lunga durata la boala coronavirusului, in urma infectarii", a spus Zhong, care a jucat un rol important in lupta dusa de China contra COVID-19 si a epidemiei de Sindrom Acut Respirator Sever (SARS), din 2003.Controlul…

- In China, unde COVID-19 si-a facut aparitia la sfarsitul lui 2019, epidemia da semne de regres de mai bine de cateva saptamani, in timp ce virusul continua sa se propage in restul lumii. Chiar daca restrictiile impuse continua sa fie draconice, iar multi locuitori prefera sa ramana izolati la domiciliu,…

- The New York Times prezinta o reconstructie a celor sapte saptamani ale epidemiei de coronavirus de la aparitia primelor simptome la inceputul lui decembrie pana la inchiderea orasului Wuhan, locul in care a izbucnit.

- Virusul din orasul chinez Wuhan reprezinta o „urgența de sanatate publica de interes internațional”, a anuntat joi seara Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), în conditiile în care epidemia se extinde în afara Chinei, potrivit Mediafax. OMS folosește termenul de „urgența…

- Autoritațile chineze au anunțat ca 42 de persoane au murit în cursul zilei de joi din cauza noului coronavirus din China, astfel ca numarul total al deceselor se ridica acum la 213, informeaza Mediafax citând CNN. Dintre acestea, 204 au fost înregistrate în provincia Hubei,…

- Redam dialogul dintre jurnaliști și Klaus Iohannis.Jurnalist: Autoritațile din Wuhan și-au propus sa construiasca un spital pentru pacienții afectați de coronavirus intr-o saptamana, in șase zile am ințeles. Cum ar fi posibil ca statul roman sa grabeasca procedurile de construcție a unui spital, avand…

- Autoritatile chineze au publicat astazi un nou bilant, potrivit caruia sunt 56 de decese cauzate de noul coronavirus si aproape 2.000 de cazuri confirmate. Epidemia de pneumonie virala a facut prima victima la Shanghai: un barbat a murit, iar alte 40 de persoane sunt infectate in metropola. In China,…

- Virusul care se raspandeste in China se transmite de la o persoana la alta, a declarat luni Zhong Nanshan, un expert din cadrul Comisiei guvernamentale chineze pentru Sanatate Publica, citat de cotidianul Corriere della Sera.Autoritațile chineze au anunțat ca in ultimele doua zile au depistat…