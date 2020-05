China - Construcția gigantică care a dus la schimbarea vitezei de rotație a Pământului Barajul celor Trei Defileuri este situat pe cursul lui Yangtze in China și este cel mai mare din lume. Pe langa producerea de energie electrica, barajul a triplat capacitatea de transport a fluviului Yangtze, noteaza playtech.ro. Nu a fost vazut cu ochi buni de toata lumea, in ciuda avantajelor. Sistemul a intampinat probleme majore inca de la inceput, plecand de la mutarea celor 1,4 milioane de oameni din calea barajului. In plus, atunci cand rezervorul a ajuns la capacitatea sa maxima, de 40 de miliarde de metri cubi, 13 orase, 140 de comune si 1.350 de sate au fost inundate. CITEȘTE… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro CITEȘTE…

Stiri pe aceeasi tema

- Alexandru Mustea are 45 de ani și provine dintr-o familie de medici. Acesta a activat în R Moldova timp de cinci ani, dupa care în 1995 a plecat în Germania, unde si-a început cariera cu un stagiu la Berlin, ca mai apoi sa fie numit medic-sef în orasul Greiswald.…

- Pentru ca in ultima perioada se vorbește foarte mult de China și de rolul ei apariția și expansiunea coronavirusului, va prezentam un fenomen mai puțin știut. Barajul Celor Trei Defileuri traverseaza raul Yangtze in provincia Hubei, Chinei. Este cea mai mare centrala hidroelectrica din lume, cu o…

- ​Wuhan, orașul de 11 milioane de oameni unde a început pandemia de Covid-19, a ridicat o parte dintre restricții și trenurile au plecat miercuri dimineața, dupa mai bine de doua luni de carantina totala. De la Wuhan la Beijing sunt 1.230 km și trenurile de mare viteza fac 4 ore și 20 de minute.…

- Ar suna ca o veste buna, dar acest moment de respiro nu este din voia noastra. Dupa ce pandemia se va incheia, ne putem aștepta ca emisiile sa se intoarca pe fagașul lor, intr-o accelerație continua, care reprezinta o amenințare existențiala mult mai severa decat coronavirusul. In jur de 2,6 miliarde…

- Conduita sociala responsabila și igienapersonala sunt doua reguli esențiale pe perioada pandemiei cu Coronavirus.Doamna doctor Catalina Trifan, Medic Primar Medicina Interna in cadrul SANADOR,ne explica in cele ce urmeaza ce trebuie sa facem in aceasta perioada și cumputem preveni o eventuala infecție…

- Un nou avertisment in ceea ce privește virusul ucigaș din China a fost lansat de catre cercetatorii olandezi. Oamenii de știința au facut public faptul ca au depistat noul coronavirus și in sistemul de canalizare.

- Mai multe state europene iau masuri dure pentru a impiedica raspandirea virusului din China, care a ajuns in 67 de state și teritorii. In regiunile afectate din Italia, autoritațile au decis sa cheme doctori care sunt la pensie. O masura similara ar putea sa fie luata și in Marea Britanie. Italia ramane…

- Gigantul american Amazon și-a schimbat modalitatea prin care angajeaza oameni, trecand de la interviuri la fața locului, la apeluri video, a declarat vineri un purtator de cuvant pentru Business Insider.Site-ul Gizmodo a publicat un mail al unei companii, care face recurtari pentru Amazon, in care este…