Stiri pe aceeasi tema

- Jocurile Olimpice de la Tokyo 2020 sunt in pericol din cauza coronavirusului. Evenimentul este programat in perioada 24 iulie - 9 august. Toshiru Muto, șeful comitetului de organizare a Jocurilor Olimpice, a susținut astazi o conferința de presa in care nu și-a ascuns ingrijorarea in privința extinderii…

- La nivel global au fost confirmate 427 de decese si 20.627 de cazuri de imbolnavire de Coronavirus, conform CNN. Dintre acestea, 425 de decese s-au produs in China. Tot in China, sunt 20.438 de persoane infectate cu...

- Numarul persoanelor infectate cu noul coronavirus in Wuhan ar putea fi de circa 7 ori mai mare fata de cifrele raportate privind cazurile confirmate pana in prezent in China, sugereaza un studiu ... The post Cifre alarmante. Care ar fi de fapt numarul oamenilor infectați cu noul coronavirus appeared…

- Facebook Inc. a anuntat joi ca va elimina de pe platforma sa toate dezinformarile despre coronavirusul din China, care se raspandeste cu rapiditate in lume, printr-o decizie considerata o rara indepartare fata de linia sa obisnuita de gestionare a continuturilor legate de sanatate, dupa ce Organizatia…

- Numarul cazurilor confirmate in China a ajuns ieri la 4.515, ceea ce reprezinta o crestere cu 65% a numarului de pacienti in cursul unei singure zi. A fost confirmat primul deces și in capitala Beijing, alții cinci fiind uciși in Singapore. Un prim caz de imbolnavire a fost confirmat…

- Cel putin 17 persoane au murit din cauza virusului aparut in China, in total fiind inregistrate aproximativ 500 de cazuri de infectii, au declarat miercuri dupa-amiaza autoritatile chineze, informeaza CBS News si CNN.Autoritatile din provincia Hubei, in care se afla orasul Wuhan, au anuntat…

- Peste 400 de vieți curmate în urma accidentelor rutiere și a incendiilor. Comisia pentru Situații Excepționale a facut totalurile anului 2019. Potrivit datelor prezentate la ședința guvernului din 24 decembrie, în ultimele 12 luni, pe teritoriul țarii au izbucnit 1524 de incendii,…

- Risipa alimentara a atins anul acesta cote alarmante atat in Uniunea Europeana, cat si in Romania, iar responsabilii guvernamentali si reprezentantii marilor lanturi de magazine atrag atentia asupra faptului ca trebuie luate masuri care sa reduca acest fenomen. Statistici recente arata ca romanii arunca…