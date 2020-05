Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a transmis luni ca, in acest stadiu, considera 'speculatii', in lipsa coroborarii lor cu probe, declaratiile oficialilor americani conform carora noul coronavirus provine dintr-un laborator din orasul chinez Wuhan, locul de unde a pornit pandemia, relateaza…

- China refuza sa lase Organizația Mondiala a Sanatații sa descopere adevarul despre originea pandemiei. Astfel, autoritatile de la Beijing nu permit ca OMS sa se alature anchetei cu privire la origininea virusului Sars-CoV-2. China a fost acuzata ca a tinut secret modul in care a inceput criza epidemica.

- Igor Dodon a anuntat luni, 23 martie, ca la aceasta etapa Republica Moldova „a primit mai multe loturi de suport de ajutor” din partea Organizatiei Mondiale a Sanatatii, iar in zilele apropiate Chisinaul urmeaza sa primeasca sprijin in lupta impotriva COVID-19 atat din China, cat si din Federatia Rusa.

- Deși multe persoane și-au facut stocuri de alcool sanitar, in speranța ca este un bun dezinfectant in lupta cu coronavirusul (COVID-19), insa medicul Adrian Streinu-Cercel a spus ca acesta nu este bun in acest caz. Medicul Adrian Streinu-Cercel a declarat miercuri seara, la Antena 3, referindu-se la…

- Vaccinul impotriva coronavirusului are o mare problema, dupa cum a declarat profesorul Alexandru Rafila, membru in Consiliul Executiv al Organizației Mondiale a Sanatații și presedintele Societatii Romane de Microbiologie.

- Peste 100.000 de cazuri confirmate de imbolnavire cu coronavirus au fost raportate la nivel global pana sambata dimineata, a declarat pentru Xinhua purtatorul de cuvant al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), Tarik Jasarevic, informeaza Agerpres . Oficialul a adaugat ca 3.484 de oameni au murit…

- Un set de teste pentru depistarea Coronavirusului de tip nou a ajuns in Republica Moldova, anunta ANSP.Agenția Naționala pentru Sanatate Publica a recepționat, la 18 februarie 2020, din Germania, prin intermediul Organizației Mondiale a Sanatații, un set de teste pentru

- Noua epidemie de coronavirus a r putea afecta aproape doua treimi din populatia globala daca nu va putea fi controlata, potrivit unui epidemiolog de top din Hong Kong.Avertizarea epidemiologului vine ca reactie la afirmatia recenta a sefului Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), aceea ca cele mai…