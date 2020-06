Stiri pe aceeasi tema

- China si Statele Unite sunt "in pragul unui nou Razboi Rece", a avertizat duminica ministrul chinez de externe Wang Yi, care a deplans reaprinderea tensiunilor cu Washingtonul in jurul pandemiei de COVID-19, relateaza AFP. Primii bolnavi cu noul coronavirus au fost semnalati la sfarsitul anului trecut…

- Politia federala americana (FBI) si Departamentul Securitatii Interne urmeaza sa publice ”in zilele urmatoare” o alerta oficiala care pune in garda cu privire la presupuse tentative de obtinere ”in mod ilicit a unor elemente pretioase vizate de proprietatea intelectuala si date din domeniul sanatatii…

- China a recunoscut, sambata, ca pandemia Covid-19 a dezvaluit „ lacune ” in sistemul sau de sanatate și de prevenire a bolilor infecțioase, observații care vin pe fondul criticilor președintelui american Donald Trump. Debutul crizei a fost dur: ingrijitorii care se confruntau cu o boala pe atunci necunoscuta,…

- PANDEMIE CORONAVIRUS: Statele Unite se confrunta cu o stuație din ce in ce mai grava din cauza pandemiei, aproape 1,5 milioane de americani fiind confirmați pozitiv pentru COVID-19, și, din ultimele raportari, peste 75.000 de decese provocate de infecția cu coronavirus. Intr-un raspuns dat miercuri…

- China nu are niciun interes in a interfera in alegerile prezidentiale din Statele Unite, a anuntat joi diplomatia chineza, dupa ce presedintele american Donald Trump declarase ca Beijingul ''va face tot posibilul'' pentru a-l face sa piarda scrutinul prezidential din luna noiembrie, informeaza Reuters.

- Presedintele Trump „fusese avertizat din ianuarie” #coronavirus Președintele SUA, Donald Trumo. Foto: Arhiva. Cotidianul american "The Washington Post" a scris ca președintele Donald Trump a fost avertizat în mai multe rânduri în legatura cu pericolul…