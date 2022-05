Stiri pe aceeasi tema

In ultimele 24 de ore au fost inregistrate sub 600 de cazuri noi de infectare cu coronavirus din peste 5.300 de teste, iar 9 pacienți au murit.

Pfizer si-a mentinut marti previziunile referitoare la vanzarile de produse legate de pandemia de Covid-19 in 2022, dupa o serie de cresteri ale previziunilor privind veniturile generate de vaccin facute anul trecut, acesta fiind un semn ca cresterea foarte rapida a incetinit, transmite Reuters.

Autoritațile din Shanghai raporteaza un numar record de cazuri de COVID. Orașul este inchis pentru a preveni raspandirea virusului, iar China a anunțat ca iși va menține politica, noteaza mediafax.

Pandemia de COVID-19 'a contribuit' la scaderea numarului de detinuti in inchisorile din Europa, in special in urma 'restrictiilor de circulatie' impuse de state, releva un studiu care analizeaza perioada ianuarie 2020-ianuarie 2021, publicat marti de Consiliul Europei, transmite AFP.

China continentala a inregistrat marți 2.667 de noi cazuri confirmate de COVID-19, dintre care 2.591 sunt legate de transmisii locale și 76 de peste hotare, potrivit datelor furnizate miercuri de Comisia Naționala de Sanatate.

China a raportat sambata peste 1.500 de noi infecții locale cu COVID-19, cele mai multe de la epidemia inițiala de la inceputul anului 2020, in timp ce varianta Omicron determina orașele din intreaga țara sa inaspreasca masurile.

6.026.306 de persoane au murit din cauza pandemiei de coronavirus in intreaga lume de la finalul anului 2019, conform unui bilant stabilit de AFP.

Președintele SUA, Joe Biden, pregatește o declarație in urma careia va declara ca pandemia de Covid-19 nu mai este considerata o situație de criza.