Stiri pe aceeasi tema

- Intre principalele noutati expuse marti la salonul „AirShow China”, organizat la Zhuhai, in sudul tarii, se numara drona de mari dimensiuni WZ-7 (14 metri lungime), destinata misiunilor de recunoastere si patrulare maritima.La capitolul aeronave, China a prezentat J-16D, avion de vanatoare consacrat…

- sursa foto: Facebook/ Tsai Ing-wen Dupa ce la 19 iulie Ministerul de Externe al Republicii China (Taiwan) de la Taipei a anuntat deschiderea oficiala, la Vilnius, a Biroului de Reprezentare a Taiwanului, regimul de la Beijing si-a rechemat ambasadorul din Lituania. R.P. Chineza a cerut, totodata, ca…

- Multe state au proiecte, în diferite stadii, privind eventualele monede digitale emise de bancile centrale, denumite CDBC (central bank digital currency). 86% dintre bancile centrale deruleaza activitați legate de emiterea unor astfel de monede. Într-un raport al BNR (România –…

- Germania a trimis luni o fregata militara pentru prima sa misiune din ultimii 20 de ani in regiunea Indo-Pacific, cu riscul de a-si deteriora relatiile deja delicate cu China, relateaza AFP. ''Bayern'', nava militara cu o lungime de 139 de metri, a plecat cu peste 200 de soldati la bord din…

- Ana Maria Popescu s-a calificat, sâmbata, în sferturile de finala ale probei de spada, la Jocurile Olimpice de la Tokyo.Sportiva noastra a trecut în optimi de Sera Song (Coreea de Sud) cu scorul de 15-6.În sferturi, Ana Maria Popescu va evolua cu Julia Beljajeva, din…

- Sportiva Ana Maria Popescu s-a calificat in optimile probei de spada, la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Popescu a trecut in turul doi de sportiva din Singapore, Tikanah Kiria Rahman Abdul, scor 15-10, anunța news.ro. In optimi, Popescu va evolua cu sportiva din Coreea de Sud, Sera Song.…

- Traim in era schimbarilor climatice unde poluarea ne afecteaza din ce in ce mai mult sanatatea și calitatea vieții. Un nou studiu publicat in PLOS One prezinta țarile cele mai poluante de pe planeta, potrivit alephnews.ro. In topul celor mai expuse riscului poluarii se afla Singapore, Rwanda,…

- Armata chineza a avertizat marți, 20 iulie, despre riscul iminent al ruperii unui baraj din centrul țarii, supus ploilor diluviene. Comandamentul regional al Armatei Populare de Eliberare a declarat intr-un comunicat ca a aparut o breșa de 20 de metri in barajul Yihetan din orașul Luoyang (șapte milioane…