Chimcomplex vrea să mai facă o centrală de cogenerare de 50 MW la Râmnicu Vâlcea Chimcomplex, cel mai mare combinat chimic producator de polioli din Europa de Est, controlata de omul de afaceri Ștefan Vuza, anunța pentru 2020 un profit net de 95 de milioane de lei, cu 0 EBITDA de 257 de milioane de lei, reprezentand 22% din cifra de afaceri de 1,2 miliarde de lei. Compania vrea sa ridice a patra centrala de cogenerare de inalta eficiența de 50 MW, la Ramnicu Valcea Chimcomplex are o valoare de piața intre 475 și 510 milioane de euro, luand in considerare multiplii de EBITDA din industria chimica. Rezultatele din 2020 și evoluția previzionata pentru acest an a permis companiei… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Intel, care de câțiva ani este în declin din cauza problemelor de fabricație, a anunțat un plan de relansare care va consta în deschiderea de noi fabrici dupa investiții de 20 miliarde dolari. Intel anunța planul pe fondul crizei microprocesoarelor care a afectat grav industria auto,…

- Actiunile Zoom Video Communications Inc au crescut cu 10%, dupa ce compania a anuntat ca se asteapta in acest an la venituri de peste 3,7 miliarde de dolari, deoarece milioane de persoane vor continua sa foloseasca aplicatia de videoconferinte online, transmit BBC si Reuters. In 2020, veniturile Zoom…

- Dezvoltatorul imobiliar Impact Developer & Contractor, controlat de omul de afaceri Gheorghe Iaciu, a inregistrat in anul 2020 venituri din vanzarea proprietaților imobiliare in valoare de 42,7 milioane euro, in creștere cu 29,4% fața de anul 2019, reprezentand din acest punct de vedere cel mai bun…

- 1,3 miliarde de EURO venituri consolidate ale grupului in 2020, reprezentand o creștere de 8,1%, comparativ cu 31 decembrie 2019, o performanța financiara robusta intr-un context marcat de provocari și impredictibilitate. Pentru intregul portofoliu de servicii și pe toate piețele, numarul unitaților…

- "Impact Developer & Contractor a inregistrat in anul 2020 venituri din vanzarea proprietatilor imobiliare in valoare de 42,7 milioane euro, in crestere cu 29,4% fata de anul 2019, reprezentand din acest punct de vedere cel mai bun rezultat al dezvoltatorului, din ultimul deceniu. Intr-un an marcat de…

- Portofoliul de proprietați logistice al CTP, cel mai mare dezvoltator și proprietar de spații logistice din Romania și Europa Centrala și de Est, a inregistrat o creștere anuala de peste 15% și un venit anual rezultat din inchirierea spațiilor de 344 milioane de euro la finalul lui 2020. Cu un portofoliu…

- Situația pandemica a fost una prielnica pentru LG, care a anunțat rezultate financiare istorice pentru anul 2020 cu venituri de 56,45 miliarde USD și profit operațional record de 2,85 miliarde USD, o creștere de 31,1% fața de 2019, determinata in principal de vanzari mai mari de aparate electrocasnice…

- ”Enel a stabilit un nou record al plafonului de capitalizare bursiera, trecand pragul de 90 de miliarde de euro si confirmand pozitia companiei in fruntea bursei italiene si in topul companiilor de utilitati din Europa. Atingerea acestui record a fost posibila datorita succesului modelului de business…