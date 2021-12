Stiri pe aceeasi tema

- Chimcomplex Borzesti, controlata de omul de afaceri Stefan Vuza (nascut in Iasi), vrea sa cumpere Rompetrol (KMG International), in contextul in care compania pregateste o serie de proiecte cu hidrogen, arata un anunt publicat la Bursa de Valori Bucuresti. Chimcomplex vrea sa finanteze achizitia printr-o…

- Grup Serban Holding (simbol bursier GSH), companie antreprenoriala romaneasca activa in mai multe domenii din agricultura, anunta inchiderea, inca din prima zi, a plasamentului privat pentru actiunile sale, in urma caruia a atras suma de 12,7 milioane de lei de la investitori. Grupul are in vedere…

- Anul 2021 a fost un an bun cu mai multe premiere la Bursa de Valori Bucuresti (BVB). Radu Hanga, presedintele BVB, a anunțat, joi, ca pentru prima data capitalizarea totala a bursei a depasit nivelul de 240 miliarde lei cu referire directa la piata principala si piata Aero. “Anul 2021 este prima data…

- “Teilor Holding, un grup de companii care include lantul de magazine de bijuterii de lux Teilor, Teilor Invest Exchange si compania de intermediere financiara Invest Intermed GF IFN, anunta intentia privind prima operatiune pe piata de capital din Romania. Grupul are in vedere realizarea unui plasament…

- Grupul BRD a inregistrat un profit net de 920 milioane lei in primele noua luni ale acestui an, in crestere cu 25% fata de aceeasi perioada a anului trecut, iar banca a realizat un profit net de 886 milioane de lei, mai mare cu 23%, conform unui raport al companiei remis joi Bursei de Valori Bucuresti.…

- Aproape 600 de decese din cauza COVID au fost raportate in ultimele 24 de ore și 11.073 de cazuri noi. Este record de morți intr-o zi de la inceputul pandemiei. „Conform datelor existente la nivelul CNCCI la data de 2 noiembrie 2021, ora 10.00, in intervalul de 24 de ore, au fost inregistrate 11.073…

- ”Bento – Intellectually Curious, companie antreprenoriala romaneasca, specializata in dezvoltarea si implementarea de solutii software si furnizarea de servicii de infrastructura IT si Cloud, anunta intentia de listare pe piata AeRO a Bursei de Valori Bucuresti. Compania are in plan ca actiunile sale,…