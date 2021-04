Chimcomplex, majorare de capital prin vânzarea a 6,1 milioane de acțiuni Consiliul de Administrație Chimcomplex, companie controlata de Ștefan Vuza, a admis la majorarea de capital ofertanții care au putut varsa ca prime de emisiune de acțiuni cel puțin 1 milion de euro. In ultimele 6 saptamani s-au purtat negocieri cu 64 de investitori ce au dorit sa subscrie la operațiunea de majorare de capital. Dintre aceștia au fost selectați doar 4 investitori pentru care Consiliul de Administrație a aprobat emiterea unui numar de 6.1 milioane de noi acțiuni. Interesul investitorilor a depașit de peste 2,4 ori numarul de acțiuni noi emise pe piața in cadrul acestei etape de majorare… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul austriac Kurier a scris ca Rainer Seele, CEO-ul OMV, ar fi avut discutii cu Mubadala Petroleum and Petrochemicals Holding Company L.L.C, Abu Dhabi (MPPH), al doilea cel mai puternic actionar al OMV. Contextul fiind o potentiala preluare din partea MPPH a actiunilor pe care austriecii de le detin…

- Vivendi International detine 85,23% din pachetul de actiuni al City Insurance, restul de 14,77% fiind detinut de alte persoane fizice si juridice. Tranzactia este supusa aprobarilor autoritatilor competente din Romania si ar urma sa se finalizeze in trimestrul 3 al acestui an. City Insurance a anuntat…

- Grupul Digi a anuntat pe Bursa de la Bucuresti ca a ajuns la un acord pentru vanzarea operatiunilor din Ungaria catre 4iG Plc. Cele doua companii au incheiat un acord preliminar si neobligatoriu pentru achizitia Digi Ungaria si a filialelor Invitel Ltd. si I TV Ltd. „Societatea doreste sa informeze…

- CTP, cel mai mare dezvoltator și proprietar de parcuri industriale și logistice de pe piața romaneasca, cu o suprafața inchiriabila de peste 1 milion mp, are planificata dezvoltarea de proiecte de 340.000 mp in 2021. De asemenea, compania planuiește cateva achiziții și are un buget programat pentru…

- Posta Romana vrea sa construiasca și sa doteze, cu 22 de milioane de euro, doua centre logistice strategice ale companiei in București și Cluj-Napoca.Compania a depus in SICAP procedura de consultare publica pentru proiectarea, constructia si dotarea celor doua centre logistice. „Procedura internationala…

- Actiunile Agroland Business System, societatea care opereaza cea mai extinsa retea de magazine agricole din Romania, vor fi listate luni pe Sistemul Multilateral de Tranzactionare (SMT) al Bursei de Valori Bucuresti si vor fi tranzactionate sub simbolul AG. Potrivit unui anunt al BVB, deschiderea oficiala…

- Bursa de Valori de la Bucuresti (BVB) a pierdut in aceasta saptamana 3,1 miliarde de lei din capitalizare, respectiv 1,84%, iar valoarea tranzactiilor cu actiuni a inregistrat o crestere cu 32,34%. Potrivit datelor publicate de BVB, consultate de AGERPRES, capitalizarea bursiera a coborat…

- Bursa de Valori de la Bucuresti (BVB) a pierdut in aceasta saptamana 3,1 miliarde de lei din capitalizare, respectiv 1,84%, iar valoarea tranzactiilor cu actiuni a inregistrat o crestere cu 32,34%. Potrivit datelor publicate de BVB, consultate de AGERPRES, capitalizarea bursiera a coborat…