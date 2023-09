Stiri pe aceeasi tema

- De Ziua Internaționala a Deținutului Disparut, președintele chilian Gabriel Boric a anunțat ca statul va prelua cautarile disparuților din timpul dictaturii lui Pinochet. "Justiția a intarziat prea mult", a spus președintele Republicii Chile, la un eveniment de comemorare a victimelor, la care au participat…

- Un barbat chilian, Jimmy Lippert Thyden, luat in copilarie de langa mama sa naturala a intalnit-o pentru prima data pe aceasta, dupa 42 de ani. Jimmy Lippert Thyden, la 42 de ani, iși intalnește mama biologica pentru prima data. A fost rapit cand era copil in timpul dictaturii lui Augusto Pinochet din…

- Salvatorii reiau in aceasta dimineata cautarile persoanelor disparute in mare la Eforie Nord si Vama Veche. Potrivit ISU Dobrogea se reiau cautarile in Eforie Nord si Vama Veche pentru persoanele disparute in apa.Amintim ca seara trecuta au fost efectuate cautari atat la Eforie Nord cat si la Vama Veche.…

- Președintele Chinei, Xi Jinping a cerut autoritaților din mai multe localitați sa depuna eforturi maxime pentru salvarea persoanelor disparute și blocate in inundații, asigurarea tratamentului medical al raniților, oferirea de compasiune și ajutor familiilor victimelor, reducerea pe cat posibil a pierderilor…

- A incercat sa fraudeze statul american cu suma de 5 milioane de dolari. Este vorba despre un roman, in varsta de 33 de ani, care a pledat vinovat marți, la data de 11 iulie 2023, in fața judecatorului federal al Tribunalului din San Diego (California). Mai exact, acesta a recunoscut ca a pus la cale…

- E stare de urgența in statul New York, dupa ploile torențiale care au provocat inundații devastatoare. Cel puțin o persoana a murit. Șuvoaiele de apa și noroi au daramat poduri și au acoperit strazi și șosele.

- Fosta Cetate de Scaun a Țarii Romanești este bogata in lacașe de cult, dar ar fi putut sa fie și mai bogata. In Targoviștea secolelor XIV-XVIII au fost construite cel puțin 31 de biserici, un numar impresionant pentru un oraș din spațiul extracarpatic

- Barbatul susține ca in timpul arestului „a fost supus umilintelor si unui tratament degradant din partea detinutilor si nu numai”, relateaza adevarul.ro .In timpul procesului, acesta a aratat ca in vara anului 2007 s-a angajat ca agent de vanzari la o reprezentanța auto din Timișoara. Ulterior, timișoreanul…