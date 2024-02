Chile: Cel puţin 46 de morţi în incendii Cel putin 46 de persoane au murit in incendiile forestiere care devasteaza centrul si sudul Chile, a anuntat sambata presedintele chilian, Gabriel Boric, adaugand ca acest bilant este doar provizoriu, noteaza AFP. Dupa o pauza, incendiile au izbucnit din nou in regiunea turistica Valparaiso, unde se afla celebra statiune de pe litoral Vina del Mar, ale carei plaje sunt pline in aceasta perioada a verii sudice marcata de temperaturi caniculare. Flacarile au devastat sambata aproape 43.000 de hectare, in special pe coasta Pacificului, potrivit ministrului de interne, Carolina Toha. ‘Patruzeci de… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

