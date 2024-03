Stiri pe aceeasi tema

- Actorul clujean Bob Radulescu a ramas dezamagit total de administrația locala dupa ce a ajutat o mamica care avea un baiețel cu dizabilitați, sa coboare scarile cu caruciorul de la camera 15 pana la parterul sediului Primariei, de pe Bulevardul Eroilor. Dupa aceasta situație, actorul indragit de publicul…

- Incepand din data de 8 Martie, chiar de Ziua Femeii, in cadrul programului ”Vinerea Verde” se va alatura și comuna Gilau, astfel incat calatoriile cu mijloacele de transport in comun vor fi gratuite in toata zona metropolitana pentru locuitorii acestei localitați. Programul ”Vinerea Verde” a fost implementat…

- Ange Postecoglou (58 de ani), antrenorul lui Tottenham, s-a amuzat la conferința de presa dinainte de Everton - Spurs (astazi, ora 14:30), glumind ca este „dezamagit ca am ratat transferul lui Hamilton, a ajuns in cele din urma la Ferrari”. Pe 1 februarie, ultima zi de mercato in cele mai importante…

- Vești bune pentru pensionari! In urma creșterii punctului de pensie, Primaria Cluj-Napoca mareste limita superioara a veniturilor pentru acordarea abonamentelor gratuite pensionarilor din municipiu.

- Nici regizoarea filmului „Barbie”, Greta Gerwig, nici actrita Margot Robbie, care o interpreteaza pe celebra papusa americana, nu au fost nominalizate marti la Premiile Oscar. Ryan Gosling – interpretul personajului Ken -, a fost nominalizat pentru cel mai bun actor in rol secundar. Situația a provocat…

- Miercuri, 24 ianuarie 2024, cu ocazia manifestarilor publice dedicate sarbatoririi Zilei Unirii Principatelor Romane, Primaria Municipiului Cluj-Napoca a anunțat unele restricții de circulație in zona centrala a municipiului, dupa cum urmeaza: ■ din data de 23 ianuarie 2024, ora 7.00, pana in data de…

- Cu ocazia desfașurarii “Zilei Unirii Principatelor Romane”, in Piața Unirii, miercuri, 24 ianuarie 2024, in intervalul orar 13.00 – 21.00, circulația rutiera in zona va fi restricționata astfel: – din data de 23 ianuarie 2024, ora 7.00 pana in data de 25 ianuarie 2024, ora 7.00, pe banda trei de pe…

- Primaria Cluj-Napoca anunța ca astazi se pun in funcțiune semafoarele pentru cele doua treceri de pietoni de pe B-dul 1 Decembrie 1918, amplasate in cadrul proiectului de amenajare a malurilor Someșului. Noile locații semaforizate sunt parte a proiectului: „Revitalizarea culoarului de mobilitate nemotorizata…