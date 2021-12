Reporter: Ce cuvant ar descrie cel mai bine anul 2021? Daniela Nedelcu: Supravietuirea! Mai ales din punct de vedere turistic. Reporter: Profesional, care a fost cel mai bun lucru care vi s-a intamplat anul acesta? Daniela Nedelcu: Faptul ca in ciuda pandemiei am reusit sa deschidem noi destinatii precum Pakistan, Uganda & Rwanda si Sudan, ca am reusit sa acoperim cu circuite de grup destinatiile charterelor exotice si ca am incheiat anul cu profit, mi se pare ca este cel mai bun lucru care mi s-a intamplat in acest an. Reporter: Si 2020, si 2021, au fost ani sub semnul pandemiei. Ce ii diferentiaza?…