Chesnoiu explică de ce România va rămâne un stat exportator de cereale o bună perioadă de timp: Producem mai mult decât consumăm El a mentionat ca reducerea deficitului balantei comerciale cu produse agroalimentare a devenit un obiectiv de atins "pentru toata lumea", desi in ultimii ani acest lucru nu s-a intamplat. Singurii ani in care Romania a incheiat pe excedent in comertul cu produse agroalimentare au fost 2013 si 2014, cu un plus de 300 de milioane de euro, respectiv 500 de milioane de euro, in timp ce anul trecut s-a inregistrat un deficit de peste doua miliarde de euro in acest sector."2,2 miliarde au fost anul trecut. Toata lumea isi propune (reducerea deficitului n.r.). Balanta comerciala a devenit asa pentru… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

