- Gigantul energetic Saudi Aramco a anunțat duminica o scadere a profitului net cu 44,4% in 2020, afectat de scaderea prețurilor la țiței accentuata de pandemia de coronavirus, care a cantarit puternic asupra cererii globale, relateaza Le Figaro potrivit Mediafax. „Aramco a obținut un profit…

- Coreea de Sud a fost de acord cu o majorare cu 13,9% a contributiei sale la gazduirea pe teritoriul sau a celor aproximativ 28.500 de militari americani in 2021, cea mai mare crestere anuala in aproape doua decenii, a anuntat miercuri Ministerul de Externe de la Seul, transmite Reuters. …

- O drona a lovit duminica un port petrolier si o racheta balistica a vizat instalatii ale gigantului energetic Aramco, in estul Arabiei Saudite, a facut cunoscut Ministerul saudit al Energiei, citat de AFP si EFE. "Unul dintre parcurile de rezervoare petroliere din portul Ras Tanura din…

- Bugetul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului si Turismului (MEAT) pentru anul 2021 a primit vineri aviz favorabil din partea comisiilor parlamentare reunite pentru buget, finante si banci, potrivit AGERPRES. Bugetul Ministerului Economiei a fost avizat cu 25 de voturi "pentru" si 17…

- Statele Unite au inregistrat in decembrie un deficit bugetar de 144 de miliarde de dolari, un record pentru ultima luna a anului, fata de 13 miliarde de dolari in aceeasi perioada a anului 2019, din cauza cheltuielilor mari legate de ajutoarele acordate in timpul pandemiei de coronavirus, potrivit datelor…

- Cheltuielile au crescut cu 40%, la 490 de miliarde de dolari, iar incasarile cu 3%, la 346 de miliarde de dolari, comparativ cu anul anterior. Deficitul bugetar aferent primelor trei luni ale anului fiscal 2021, care a inceput pe 1 octombrie, a atins 573 de miliarde de dolari, in urcare de la deficitul…