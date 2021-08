Stiri pe aceeasi tema

- Chelsea este noua caștigatoare a Supercupei Europei dupa ce s-a impus la lovituri de departajare in fața caștigatoarei Europa League, Villarreal. Totul despre Chelsea - Villarreal, AICI La Belfast, Chelsea s-a impus dramatic in fața lui Villarreal, 1-1, 6-5 dupa loviturile de departajare. Meciul a fost…

- Chelsea a castigat Supercupa Europei la fotbal, dupa ce a invins-o pe Villarreal cu scorul de 6-5, la loviturile de departajare, miercuri seara, pe Stadionul Windsor Park din Belfast, intr-un meci in care rezultatul a fost egal, 1-1, dupa 90 de minute, dar si dupa prelungiri. AGERPRES (AS-editor:…

- Caștigatoarele Ligii Campionilor și Europa League se intalnesc, miercuri seara, in Supercupa UEFA. Partida are loc pe Windsor Park din Belfast, cu incepere de la ora 20:00. Chelsea a invins-o pe Manchester City...

- Chelsea și Villarreal se intalnesc azi, de la 22:00, la Belfast, in Supercupa Europei. Londonezii vin din postura echipei care s-a impus in Liga Campionilor, in timp ce ibericii sunt deținatorii Europa League. In așteptarea lui Romelu Lukaku, fotbalist care urmeaza sa fie prezentat la Chelsea, fanii…

- Supercupa Europei care va avea loc pe data de 11 august pe stadionul Windsor Park din Belfast, dintre echipele Chelsea (Anglia) si Villarreal (Spania), va avea loc in prezenta unui numar de 13.000 de fani, a anuntat vineri UEFA, noteaza DPA. UEFA a indicat ca biletele au fost deja puse in vanzare, iar…

- Supercupa Europei la fotbal, dintre Chelsea (Anglia), castigatoarea Ligii Campionilor, si Villarreal (Spania), castigatoarea Europa League, va avea loc pe 11 august la Belfast (Irlanda de Nord), pe Windsor Park, scrie BBC. Conform sursei, UEFA a dorit initial ca meciul sa se dispute la Istanbul,…

- La doar 21 de ani, Kai Havertz a adus victoria lui Chelsea în finala Ligii Campionilor împotriva lui Manchester City, marcând unicul gol al partidei. La final, mijlocașul londonezilor nu a putut sa realizeze ceea ce a reușit. „Nu stiu ce sa spun. Nu am cuvinte. Am asteptat…

- Portarul argentinian al echipei Villarreal, Geronimo Rulli, a declarat ca lovitura de la 11 metri transformata in finala Ligii Europa, decisiva pentru castigarea trofeului de catre "submarinul galben", este prima din viata lui. Dupa ce a marcat, Rulli a parat mingea trimisa de la 11 metri de celalalt…