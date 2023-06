Stiri pe aceeasi tema

- In ediția 37 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 11, cei 9 concurenți ajunși in semifinala au primit de la Gina Pistol o veste ce i-a luat prin surprindere. Ușile s-au deschis și in platou și-au facut apariția rudele semifinaliștilor.

- Sezonul 11 al competiției Chefi la cuțite este aproape sa se termine, iar concurenții sunt tot mai aproape in fața marelui premiu de 30.000 de euro. Pana atunci, aceștia vor trebui sa treaca de semifinala care a inceput in ediția din aceasta seara. Este o seara importanta și emoționanta pentru ei, astfel…

- In ediția 37, in semifinala emisiunii Chefi la cuțite sezonul 11, Gina Pistol a anunțat ce tema de gatit a pregatit pentru prima proba. In timp ce gateau, concurenții au facut dezvaluiri neașteptate.

- Chefi la cuțite, 14 iunie 2023. Gina Pistol a intrat in platou pregatita sa le dea concurentilor o veste total neașteptata, chiar inainte de ultima confruntare a echipelor, in editia de miercuri, cu numarul 36, a emisiunii Chefi la cutite de la Antena 1.

- Chefi la cutite 12 iunie 2023. Ediția cu numarul 34 din sezonul 11 Chefi la cuțite, difuzata luni seara la Antena 1, a venit cu noi surprize si un moment inedit, surprins in platoul de filmare. Chiar inainte ca Gina Pistol sa anunțe proba, un musafir nepoftit a dat buzna printre concurenti, iar cu totii…

- Chefi la cutite 30 mai 2023. Ediția cu numarul 29 din sezonul 11 Chefi la cuțite, difuzata marti seara la Antena 1, a adus clipe tensionate. Gina Pistol le-a dat tuturor o veste neasteptata, care a adus panica in platou. Anuntul prezentatoarei Chefi la cutite a venit chiar inainte de inceperea probei.

- Ediția din aceasta seara a adus noi tensiuni, mai ales ca jurații abia așteptau sa afle cine a caștigat cel de-al treilea battle. Verdictul dat de cei care au degustat preparatele i-a luat prin surprindere chiar și pe concurenți, iar o parte dintre ei au ajuns la duel.

- Ediția din aceasta seara a adus și momente emoționate. O tanara in varsta de 28 de ani a venit la Chefi la cuțite pentru a gati unul dintre preparatele sale preferate. Cel mai mare susținator al tinerei este iubitul sau, care a supraviețuit in urma unui accident grav.