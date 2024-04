Stiri pe aceeasi tema

- In ediția 9 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 13, Persida Suto, cunoscuta drept Kinga, i-a fascinat pe jurați cu ținuta cu care a ales sa apara. Tanara a facut o propunere neașteptata unuia dintre jurați.

- Emisiunea “Chefi la Cuțite” este in prim plan in ultima vreme, dupa ce vechii jurați care au “scris istorie” in televiziune au demisionat. Potrivit audiențelor, se pare ca emisiunea culinara nu mai este de interes pentru telespectatori. Conform informațiilor furnizate de cancan.ro, se pare ca Antena…

- Catalin Scarlatescu a facut primele declarații despre Orlando Zaharia, Alexandru Sautner, Ștefan Popescu și Richard Abou Zaki, noii jurați de la „Chefi la cuțite”. Pe toți ii cunoaște bucatarul, avand in vedere ca muncesc in același domeniu. In toamna anului trecut, Catalin Scarlatescu, Florin Dumitrescu…

- In episodul 4 al sezonului 13 Chefi la cuțite, din 25 martie 2024, Adrian Ronaldo Mașincaș, in varsta de 25 de ani, a venit sa ii dea pe spate pe jurați cu preparate sau. Iata ce le-a gatit celor patru chefi ai emisiunii de gatit de la Antena 1!

- Intreaga națiune a fost luata prin surprindere atunci cand cei trei bucatari de la „Chefi la Cuțite” și-au anunțat demisia din emisiune. In urma acestui eveniment, aceștia au fost inlocuiți, iar Irina Fodor a adresat un mesaj provocator catre foștii jurați de la „Chefi la Cuțite”, respectiv Catalin…

- Eșec total pentru emisiunea Chefi la Cuțite la debutul noului sezon. Luni, 18 martie 2024, a debutat sezonul 13 Chefi la Cuțite, in frunte cu cei patru noi jurați: Orlando Zaharia, Ștefan Popescu, Alexandru Sautner și Richard Abou Zaki. Din nefericire, Antena 1 nu s-a clasat in topul preferințelor telespectatorilor.…

- Pe 18 martie, Antena 1 va inaugura sezonul 13 Chefi la cuțite cu jurații Richard Abou Zaki, Orlando Zaharia, Ștefan Popescu și Alexandru Sautner, maeștrii gastronomiei care se vor intrece in arena incinsa a amuletelor.

- Sezonul 13 al celui mai apreciat cooking show din Romania, Chefi la cuțite, care va avea premiera maraton pe 18, 19 și 20 martie, de la 20:30, la Antena 1, vine cu reguli noi in bucatarie, care vor da o noua dimensiune competiției. Daca cei pasionați de gastronomie se vor lupta in etapa preselecțiilor…