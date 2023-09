Stiri pe aceeasi tema

- In ediția 15 de la Chefi la cuțite, sezonul 12 din 25 septembrie 2023, chef Sorin Bontea, chef Florin Dumitrescu și chef Catalin Scarlatescu au tras la sorți culorile echipelor din acest sezon.

- In episodul din aceasta seara, cel cu numarul 12 al sezonului 12 Chefi la cuțite, difuzat pe data de 19 septembrie 2023, Ana Maria Branza a gatit pentru chef Catalin Scarlatescu, chef Sorin Bontea și chef Florin Dumitrescu. Campioana le-a preparat juraților un desert spectaculos.

- Miza uriașa, in aceasta seara, la Chefi la cuțite: Irina Fodor pune in joc a doua bomba din sezonul 12 al show-ului culinar. Tot in aceasta seara, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu vor primi vizita unui Chef patiser celebru din Franța, care vrea sa-i impresioneze cu creația sa culinara.

- Chefi la cutite. In ediția 5 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 12, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu s-au intalnit cu Irina Fodor pentru a descoperi ce avantaj aduce amuleta. Cei trei jurati s-au bucurat atunci cand Irina le-a dezvaluit ce pot castiga si s-au pus rapid pe sotii,…

- In aceasta seara, in cel de-al patrulea joc de amuleta, chefii Florin Dumitrescu, Catalin Scarlatescu și Sorin Bontea au avut parte de noi provocari. Cei trei jurați au gatit alaturi de chef Nicolai Tand, care a fost unul dintre invitații speciali ai acestei ediții. Carmen Bruma a fost cea care a jurizat…

- Chefi la cuțite 2023. Cei trei maeștri ai gastronomiei și-au ascuțit cuțitele, și-au pregatit cloșurile și lanseaza invitația acestei toamne, din 2 septembrie, la Antena 1: „Hai la masa, Romania!”, la un nou sezon Chefi la cuțite cu concurenți surprinzatori, invitați neașteptați și bucate alese.Din…

- Romanul care a gatit pentru Leonardo DiCaprio intra in bucataria Chefi la cuțite. Emisiunea prezentata de Irina Fodor are o premiera maraton cu 5 ediții consecutive: sambata și duminica, 2 și 3 septembrie, de la ora 20:00, și luni, marți și miercuri, 4, 5 și 6 septembrie, de la 20:30.Numaratoarea inversa…

- Numaratoarea inversa a inceput: sambata aceasta, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu dau startul jurizarilor pe nevazute din sezonul 12 Chefi la cuțite, un sezon care le va prilejui noi intalniri memorabile cu invitați speciali, dar și cu concurenți care aduc in platoul show-ului…