- Moment important pentru concurenții de la Chefi la cuțite. In ediția din aceasta seara, au primit prima proba de bootcamp, iar tema deși pare simpla, i-a pus in dificultate pe cei mai mulți, cu gandul ca poate vor merge mai departe.

- In ediția 14 de la Chefi la cuțite sezonul 12, din 24 septembrie 2023, Irina Fodor a avut o apariție de senzație care a impresionat cei 120 de concurenți, dar și pe cei trei chefi: Florin Dumitrescu, Sorin Bontea și Catalin Scarlatescu. Preselecțiile au ajuns la final, iar bootcamp-ul a debutat intr-un…

- In episodul din aceasta seara, cel cu numarul 12 al sezonului 12 Chefi la cuțite, difuzat pe data de 19 septembrie 2023, Ana Maria Branza a gatit pentru chef Catalin Scarlatescu, chef Sorin Bontea și chef Florin Dumitrescu. Campioana le-a preparat juraților un desert spectaculos.

- Irina Fodor a pus in joc o noua amuleta „periculoasa”, in ediția 8 de la Chefi la cuțite sezonul 12, din 11 septembrie 2023. Anunțul ei a venit intr-un mod inedit care i-a speriat atunci cand au vazut ce ii așteapta in platou. In ediția 8 din de la Chefi la cuțite, sezonul 12, din 11 septembrie 2023,…

- Harnaam Kaur, femeia cu barba, a venit la „Chefi la cuțite”, in ediția de duminica, 10 septembrie, unde i-a lasat fara cuvinte pe cei trei jurați. Iata povestea impresionanta a tinerei.Harnaam Kaur s-a nascut și a crescut in Londra, deși parinții sai au origini indiene, potrivit a1.ro. Femeia, in varsta…

- In ediția din 9 septembrie, jurații de la Chefi la cuțite au primit o noua provocare. In joc este pusa cea de-a șasea amuleta, care, așa cum era de așteptat, aduce un avantaj considerabil. Cei trei vor gati alaturi de cuțitul de aur al lui Catalin Scarlatescu din sezonul 9.

- In episodul cu numarul 5 al sezonului 12 Chefi la cuțite, din data de 6 septembrie 2023, o concurenta a primit o a doua șansa din partea juraților. Chef Florin Dumitrescu, chef Catalin Scarlatescu și chef Sorin Bontea au fost de acord ca Gabriela Iulia Condescu, patiser de meserie, sa gateasca un desert,…

- In aceasta seara, in ediția cu numarul patru a emisiunii Chefi la cuțite, sezonul 12, un puști in varsta de 18 ani a reușit sa ii impresioneze pe chefi cu preparatul pe care a ales sa il gateasca. Chef Scarlatescu i-a oferit cuțitul de aur.