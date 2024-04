Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta seara, la Chefi la cuțite, jurații și echipele lor iși masoara forțele in primul battle al sezonului 13. Chef Richard Abou Zaki, Chef Orlando Zaharia și Chef Alexandru Sautner intra in arena culinara alaturi de concurenții lor, pregatiți pentru cea dintai confruntare in drumul catre marele…

- A sosit cel mai așteptat moment! Jurații și-au ales echipele la Chefi la cuțite, iar concurenții au aflat cine trece mai departe sau cine va pleca acasa. De asemenea, Irina Fodor a anunțat și care sunt cele trei culori pe care concurenții le vor purta pe parcurul probelor!

- Veste incredibila la Chefi la cuțite! Unul dintre jurați a aflat ca nu va avea echipa in sezonul 13 și un concurent iși va pierde cuțitul de aur. Ultimul anunț al Irinei Fodor i-a șocat pe concurenți, caci nu se așteptau la acest lucru. Iata noile reguli și ce se va intampla cu cuțitul sau de aur.

- Concurenții au inceput probele din bootcamp, iar jurații sunt cu ochii pe ei. In timpul primei sarcini, chef Orlando Zaharia, chef Richard Abou Zaki și chef Alexandru Sautner s-au plimbat printre bancurile de lucru și au observat greșelile pe care le-au facut aceștia in pregatirea farfuriilor.

- Concurenții de la Chefi la cuțite au ajuns in bootcamp și au primit prima proba. Irina Fodor i-a anunțat ca vor gati și a inceput tensiunea in bucatarie. Aceștia trebuie sa se gandeasca la farfurii ideale cu care sa-i surprinda pe jurați, pentru a merge mai departe in competiție.

- Concurenții au primit o veste ce i-a lasat masca in bootcamp-ul din ediția 13 a sezonului 13 Chefi la cuțite, de pe 16 aprilie 2024. Prima proba din aceasta etapa a generat scantei la bancurile de lucru.

- Inca din prima ediție a emisiunii, numeroși concurenți s-au prezentat in fața juraților cu povești de viața incredibile și preparate pline de savoare. Cei mai mulți dintre ei au folosit și un ingredient „secret”, ce le-a adus succesul.

- Misiune grea, in seara aceasta, la Chefi la cuțite: cei 4 jurați se lupta pentru cea de-a patra amuleta a sezonului 13 gatind cu... 13 ingrediente. ”Azi e o lupta foarte grea. Vreau sa ma concentrez ca sa o pot caștiga”, a anunțat Chef Sautner. ”Am zis ca