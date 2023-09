Stiri pe aceeasi tema

- Miza uriașa, in aceasta seara, la Chefi la cuțite: Irina Fodor pune in joc a doua bomba din sezonul 12 al show-ului culinar. Tot in aceasta seara, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu vor primi vizita unui Chef patiser celebru din Franța, care vrea sa-i impresioneze cu creația sa culinara.

- Chef Florin Dumitrescu, chef Catalin Scarlatescu și chef Sorin Bontea au auvt parte de o surpriza in ediția din aceasta seara, cea cu numarul cinci a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 12. Marele Gica Craioveanu a gatit pentru ei un preparat spanilor, arroz a la cubana.

- In episodul cu numarul 5 al sezonului 12 Chefi la cuțite, din data de 6 septembrie 2023, o concurenta a primit o a doua șansa din partea juraților. Chef Florin Dumitrescu, chef Catalin Scarlatescu și chef Sorin Bontea au fost de acord ca Gabriela Iulia Condescu, patiser de meserie, sa gateasca un desert,…

- Premiera sezonului 12 Chefi la cutite a fost aseara pe primul loc in topul audientelor. Show-ul culinar s-a impus lider de piața pe toate segmentele de public. Prima editie a fost cu noroc pentru Chef Bontea, care a castigat o amuleta importanta. Asa ca in seara aceasta se incinge atmosfera. In aceasta…

- Chefii se intrec diseara pentru o amuleta pusa prima oara in joc, la marea premiera a sezonului 12 „Chefi la cuțite”. Iata ce se intampla in prima ediție a noului sezon.Cel mai așteptat show culinar din Romania are marea premiera in aceasta seara, de la ora 20:00, la Antena 1: prima ediție a sezonului…

- Romanul care a gatit pentru Leonardo DiCaprio intra in bucataria Chefi la cuțite. Emisiunea prezentata de Irina Fodor are o premiera maraton cu 5 ediții consecutive: sambata și duminica, 2 și 3 septembrie, de la ora 20:00, și luni, marți și miercuri, 4, 5 și 6 septembrie, de la 20:30.Numaratoarea inversa…

- Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu vin sa dea gust televiziunii cu o competiție gastronomica și mai condimentata, in sezonul 12 Chefi la cuțite. Startul mult așteptatei batalii din arena Chefi la cuțite se da in aceasta toamna, la Antena 1 și pe AntenaPLAY , din 2 septembrie. Cele…

- In semifinala Chefi la cuțite sezonul 11, preparatele pregatite de concurenți in cea de-a doua proba au fost degustate de concurenții din sezonul 10. Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu au fost uimiți de ceea ce au descoperit.