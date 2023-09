Stiri pe aceeasi tema

- Valentin Timofte a facut furori la Chefi la cuțite, in ediția din 9 septembrie 2023. Concurentul are o experiența impresionanta in bucatarie, iar preparatul lui i-a facut pe Sorin Bontea și Florin Dumitrescu sa ii ofere cuțitul de aur. Dincolo de viața profesionala, Valentin Timofte este un barbat implinit,…

- Bogdan Raileanu a venit la Chefi la cuțite pentru a-și demonstra talentul in bucatarie. Concurentul este student la teologie, fiind ultima dorința a mamei sale, inainte de a muri, iar el este implinit cu faptul ca o poate mulțumi, din ceruri.

- Italianul care i-a cucerit pe chefi in acesta seara cu preparatul sau se numește Gaetano de Siano, are 56 de ani și locuiește in Craiova. Concurentul a gatit pentru jurați, in ediția din acesta seara, piept de rața cu hribi și ierburi aromatice.

- In aceasta seara, in episodul cu numarul 3 al emisiunii Chefi la cuțite, sezonul 12, un tanar venit din Cluj Napoca sa gateasca pentru chefi, de profesie programator, a reușit sa ii impresioneze pe jurați. Numele lui este Oscar Gal și are 24 de ani.

- Chefi la cuțite, 4 septembrie 2023. Cea de-a treia ediție continua cu o apariție electrizanta in platou. Alin Salajean a facut un show de proporții, iar jurații au vrut sa iși faca poza cu el. Concurentul l-a surprins chiar și pe Catalin Scalatescu, cu un plan bine pus la punct.

- Toamna aceasta, televiziunea are gust doar la Antena 1, din 2 septembrie, cand Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu lanseaza mult așteptata invitație: ”Hai la masa, Romania!”, la festinul sezonului 12 Chefi la cuțite.

- Cele trei cuțite de aur au inceput sa iși pregateasca meniul din finala Chefi la cuțite, alaturi de colegii pe care i-au ales sa faca parte din echipa lor. Chiar daca este un bucatar desavarșit, Laureniu Neamțu a fost copleșit de tensiuni și a avut o criza de nervi. Iata cine este cel care l-a enervat…

- In sezonul cu numarul 11 al celebrului show de gatit de la Antena 1, Laurențiu Neamțu, Nina Hariton și Paul Tudosescu, cunoscut sub numele de Pablo, au reușit sa-și asigure un loc in marea finala. Aceștia au demonstrat, nu doar priceperea lor in bucatarie, ci și determinarea catre de pasionați sunt…