- Laura Ocneriu de la Chefi la cuțite are 47 de ani și in urma cu mai bine de un deceniu a aflat ca sufera de o boala grava. Concurenta spune ca a trecut printr-o perioada dificila, iar de cand a primit diagnosticul crunt din partea medicilor este nevoita sa urmeze un tratament toata viața.

- Ioana Feraru se numara printre cei care au vrut sa iși incerce norocul la Chefi la cuțite. Concurenta recunoaște ca nu a intrat de prea multe ori in bucatarie, dar gatitul este una dintre pasiunile ei, pe langa muzica.

- In ediția din aceasta seara, 9 septembrie, de la Chefi la cuțite, Andra Iordache a venit cu gandul de a obține macar doua cuțite. Concurenta spune ca este pasionata de gatit, doar ca, a ales sa pregateasca un desert, ceea ce a pus-o in dificultate.

- Dani Oțil a dat verdictul final! Celebrul prezentator a degustat cu multa atenție fiecare preparat, iar mai apoi a luat decizia finala! Unul dintre jurați a primit un avantaj uriaș in probele de battle, iar acest lucru a starnit dezamagire in cazul celorlalți doi chefi.

- Cel mai spectaculos cooking-show din Romania continua cu doi invitați spectaculoși. Calin și Angela Radu au venit la Chefi la cuțite cu dorința de a-i surprinde pe jurați cu talentul lor la gatit, dar și cu o poveste de dragoste desprinsa din filme. Cei doi i-au cucerit pe jurați cu relația lor care…

- Cea care a caștigat premiul cel mare Chefi la cuțite, sezonul 11 a fost nimeni alta decat Nina Hariton, iar fosta concurenta a marturisit in exclusivitate pentru Xtra Night Show despre provocarile prin care a trecut, dar și ce planuri are dupa ce a caștigat finala.

- Nina Hariton, prima femeie din istoria emisiunii Chefi la cuțite care a obținut și trei cuțite de aur, se pare ca nu este un chef bucatar. Urmariți acets articol, pentru ca o sa va dezvalui ce meseria are la baza aceasta. Nina Hartion, viața din spatele bucatariei ”Chefi la Cuțite” A venit de la Paris…

- Deși nu a venit in sezonul 11 de la Chefi la cuțite cu speranța ca va ajunge atat de departe, Amalia Mihart a reușit sa ramana in competiție pana la cea de a 13 a proba de battle. Ce a spus fosta concurenta despre participarea ei, dupa ce a fost eliminata. Iata ce a marturisit, in exclusivitate pentru…