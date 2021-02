Chef de Ziua Îndrăgostiților, întrerupt de polițiști Politistii din cadrul Poliției Municipiului Bistrița, Sectiei 1 Poliție Rurala Bistrița, impreuna cu cei de la Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice, polițiști locali, jandarmi și reprezentant al I.S.U. Bistrița au verificat, sambata, 24 de operatori economici și au legitimat peste 100 de persoane. Verificarile au fost efectuate in scopul asigurarii unui climat de ordine și siguranța publica, dar și al prevenirii infectarii cu Sars-Cov-2, pe raza municipiului Bistrița. Pentru neregulile constatate, au fost aplicate 32 de sancțiuni contravenționale, in cuantum total de 17.675 de… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

