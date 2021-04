Arestarea celor mai apropiati aliati ai opozantului Kremlinului Aleksei Navalnii cu o zi inainte de protestele de masa este deplorabila, a declarat miercuri presedintele Consiliului European, Charles Michel, relateaza Reuters.



"Detentia sustinatorilor lui Aleksei Navalnii inainte de protestele planuite in Rusia astazi este deplorabila", a postat pe Twitter Charles Michel.



The detention of supporters of Alexey #Navalny in advance of planned protests in #Russia today are deplorable.



Authorities must respect the right to assembly.



I urge that the necessary…