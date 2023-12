Stiri pe aceeasi tema

- Regele Charles al III-lea subliniaza in al doilea sau mesaj de Craciun importanta valorilor ”universale” impartasite de marile religii, intr-o perioada de ”conflicte tot mai tragice in intreaga lume”, relateaza BBC News. In timpul razboaielor din Fasia Gaza si Ucraina, el subliniaza indemnul lui Isus…

- Clopotele tuturor bisericilor din Cehia au rasunat la amiaza in memoria victimelor atacului armat de joi de la Facultatea de Filosofie a Universitații Carolina din Praga, relateaza cotidianul regional Denik din Cehia. Arhiepiscopul Jan Graubner a slujit o liturghie la catedrala istorica Sf. Vitus din…

- Poliția ceha a difuzat imaginile surprinse de camerele de supraveghere atașate de echipamentul ofițerilor care il cautau pe barbatul inarmat care a ucis joi 14 persoane, la o universitate din Praga, scrie BBC.Police have released bodycam footage of officers storming a university building during their…

- Armata Israelului iși menține atacurile asupra Fașiei Gaza, in ciuda intensificarii apelurilor internaționale de a reduce victimele civile și de a aborda o catastrofa umanitara in creștere. In centrul orașului Rafah, in sudul Fașiei, 24 de persoane au fost ucise intr-un atac israelian care a lovit doua…

- James Cleverly a anuntat luni in Parlamernt masuri in vederea unei restrictionari dure a migratiei in regat. ‘Biggest ever reduction in net migration meaning 300,000 fewer people’ Home Secretary James Cleverly announces changes to Britain’s migration regime amid disquiet across the political spectrum…

- Miercuri va avea loc ultima ședința de politica monetara a BNR din acest an. Piața nu anticipeaza o modificare a ratei de referința, care se menține din ianuarie la 7%/an, in condițiile in care creșterea prețurilor se menține cu mult peste ținta de inflație a bancii centrale de 2,5%±1 punct procentual.…

- Guvernul britanic va lua decizii responsabile in ceea ce priveste cheltuielile si imprumuturile pentru a contribui la scaderea nivelului inflatiei, a anuntat marti Regele Charles, sugerand ca cei din partidul de guvernamant care spera la reduceri de taxe ar putea fi dezamagiti. Prezentand prioritatile…

- Israelianca Yocheved Lifshitz, in varsta de 85 de ani, eliberata luni seara de gruparea islamista palestiniana Hamas, a relatat marti presei, la Tel Aviv, ca a fost batuta de teroristii care au rapit-o in 7 octombrie, dar ulterior a fost bine tratata in captivitate, informeaza Reuters si AFP. De asemenea,…