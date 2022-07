Stiri pe aceeasi tema

- Dupa un an 2021 greu incercat, Printesa Charlene a revenit la sentimente mai bune pentru sotul ei, Printul Albert, si a parut chiar tandra in fotografia ce a marcat aniversarea a 11 ani de casnicie.

- In contextul posibilului transfer al lui Alexandru Chipciu (33 de ani) la U Cluj, fanii „alb-negrilor” și-au exprimat revoltarea printr-un mesaj afișat la stadion: „Nu vrem șobolani”. Pe picior de plecare de la CFR Cluj, mijlocașul Alexandru Chipciu ar putea ajunge lar rivala locala a „vișiniilor”,…

- Pe 27 mai 1984 a fost resfintita Biserica Neagra din Brasov, in urma lucrarilor de restaurare incepute in anul 1970.1199: Ioan este incoronat rege al Angliei.1600: Mihai Viteazul devine "domn al Tarii Romanesti si al Ardealului si a toata Tara Moldovei, realizand prima unire politica a celor trei tari…

- Andreea Marin a atras atenția cu cele mai recente fotografii pe care le-a postat in mediul online. Vedeta apare in brațele lui Adrian Brancoveanu, caci au implinit 5 ani de relație. Unii dintre fanii lor au facut speculații despre o posibila nunta. Ieri, 16 mai, celebra prezentatoare a distribuit pe…

- Lewis Hamilton a fost vazut la o petrecere de dupa Saturday Night Live din New York discutand cu Selena Gomez și Cara Delvingne. Actrița Gomez, in varsta de 29 de ani, a fostgazda SNL și s-a imprietenit cu starul F1 in culise dupa spectacol, scrie The Sun. Modelul devenit actrița, Cara Develigne ar fi fost și ea prezentași ar fi…

- Printul Albert de Monaco a semnat un „contract ultraconfidential” pentru a-i plati sotiei sale 12 milioane de euro pe an pentru a-si indeplini indatoririle regale. Printesa Charlene de Monaco si-a petrecut o mare parte din 2021, dar si inceputul lui 2022, departe de familie. Dupa 8 luni in Africa de…

- Printesa Charlene a fost mai mult absenta din viata publica, din cauza unei boli care a tinut-o timp de sase luni blocata in Africa de Sud, iar apoi intr-un centru de recuperare din Europa, dar Casa Regala nu a oferit aproape nicio informatie.