- Barcelona susține ca Fermin Lopez (20 de ani) a șutat cu 230 km/h la golul de 2-0 din meciul cu Șahtior Donețk (final 2-1). Ar fi cel mai puternic șut inregistrat in istoria fotbalului, dar asupra estimarilor clubului catalan planeaza suspiciuni. Promovat la prima echipa a Barcelonei in aceasta vara,…

- Barcelona - Sahtior Donetk, meci contand pentru etapa a 3-a a Grupei H din Liga Campionilor, este programat, miercuri, 25 octombrie, de la ora 19:45, pe Estadi Olimpic Lluis Companys, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Orange Sport 2 si Prima Sport 1.

- Fotbalul din Champions League a revenit pe St. James Park, cu ocazia meciului Newcastle – PSG 3-1. Dupa 0-0 cu AC Milan, pe San Siro, Newcastle a jucat primul meci pe teren propriu din aceasta ediție a Champions League. Iar fanii englezi au sarbatorit intr-un mod incredibil revenirea in grupe, dupa…

- Incepe faza grupelor și intram cu adevarat in febra Chmapions League! Acest sezon este ultimul care se desfașoara in acest format, dar ne rezerva inca din grupe dueluri foarte tari. Grupa F pare cea mai interesanta, cu Paris Saint-German, AC Milan, Newcastle și Borussia Dortmund, insa și in alte grupe…

- Milan - Newcastle, meci contand pentru etapa 1 a Grupei F din Liga Campionilor, este programat, marti, 19 septembrie, de la ora 19:45, pe San Siro, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Orange Sport 2 si Prima Sport 1.

- Cea mai importanta competiție din fotbalul european revine, marți, 19 septembrie, cu primele meciuri din faza grupelor. De departe, cel mai așteptat meci al zilei este PSG – Borussia Dortmund, o confruntare șoc pentru acest moment al intrecerii, dar nu trebuie trecute cu vederea nici alte confruntari…

- Ediția de Champions League 2023-2024 are dueluri extrem de atractive, precum Bayern Munchen - Manchester United și Napoli - Real Madrid, dar și o „grupa a morții”, compusa din PSG, Borussia Dortmund, AC Milan și Newcastle. ...

- Joi a avut loc la Monte Carlo tragerea la sorți pentru grupele UEFA Champions League sezonul 2023/24. Cea mai interesanta grupa va fi F, unde se vor duela Paris Saint Germain, Borussia Dortmund, AC Milan și Newcastle.