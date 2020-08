Champions League, finala: PSG vs Bayern Munchen - Cine va fi noua regină a Europei? Încurcata de pandemia de coronavirus, cea mai importanta competiție din lume rezervata echipelor de club își va avea duminica marea finala a sezonului 2019-2020. Cu un format special și fara spectatori, Champions League a ajuns în fața momentului în care va afla cine va ridica trofeul: PSG (în premiera) sau Bayern Munchen (a șasea oara în istorie). Partida de gala va fi în direct pe Digisport, Telekomsport și LookTV și LiveScore pe HotNews.ro de la ora 22:00.



De știut:

Rezerva la marea finala va fi arbitrul român Ovidiu Hațegan. PSG lupta…

Sursa articol: hotnews.ro

