- CFR Timișoara are maine primul meci din noul an, acasa cu Sportul Ciorasti, grupare alaturi de care a promovat. Antrenorul Robert Lupu are atat sosiri, cat si plecari in aceasta iarna. Printre problemele echipei s-a numarat si un caz de infectare cu noul coronavirus – in cazul sarbului Stojan Milovac.…

- CFR Timișoara a reușit la ultimul meci din sezonul regulat o victorie pe teren propriu. A fost 4-1 in prima liga de futsal cu Sportul Cioraști, și banațenii vor merge in play-off. Antrenorul jucator Robert Lupu a deschis scorul cand inca nu trecusera doua minute, dar oaspeții au reacționat imediat,…

- CFR Timisoara a facut o noua partida excelenta in elita futsalului. Feroviarii de pe parchet au trecut neasteptat de clar de ocupanta primului loc, FK Odorheiu Secuiesc, cu 5-1. Dupa 5-2 la Buzau, alb-visiniii au mai marcat cinci goluri, dar in jocul de acasa cu o trupa mai puternica. Prima repriza…

- CFR Timișoara a ajuns la noua puncte acumulate in Liga I la futsal. Echipa banațeana s-a impus cu 4-2, in deplasare la Sportul Ciorasti, rivala din lupta pentru promovare din primavara. Meciul s-a jucat in sala din Focsani iar formatia gazda, din Vrancea, a deschis scorul in minutul 5 prin Dudau cu…

- Clubul Sportiv Local Sportul Cioraști – CSF CFR 1933 Timișoara astazi, 19 octombrie, de la ora 18:00, in Sala Polivalenta Partida va fi transmisa in direct de Digi Sport 2 Echipa de futsal de prima liga a CSL Sportul Cioraști va juca in runda a cincea a Campionatului Național astazi, de…