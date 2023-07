Stiri pe aceeasi tema

- Marți dupa-amiaza, mai multe linii ale CFR Calatori, care circula prin vestul țarii, sunt staționate sau raporteaza intarzieri din cauza unor copaci cazuți și, drept urmare, a lipsei de tensiune in linia de contact. Sunt afectate, momentan, trei linii de pe relatiile Caransebes – Brebu si Caransebes-Jena.

- Pana la momentul transmiterii comunicatului erau afectate trenurile:IR 75 Budapesta Keleti – BrașovR 2030 Arad – SimeriaIR 1765 Timisoara Nord – IașiIn funcție de evoluția situației, sunt posibile și alte decalari ale orariilor trenurilor. Echipele de intervenție ale CFR SA lucreaza la remedierea deranjamentului…

- CFR a anunțat ca din cauza unui deranjament la reteaua de alimentare cu energie electrica, circulatia feroviara este perturbata spre / dinspre Arad. ”In cursul acestei dupa-amiezi, 03 iulie 2023, din cauza producerii unui deranjament in statiile Radna-Varadia (de pe sectia Arad – Ilia) la reteaua de…

- ”In cursul acestei dupa-amiezi, 03 iulie 2023, din cauza producerii unui deranjament in statiile Radna-Varadia (de pe sectia Arad – Ilia) la reteaua de alimentare cu energie electrica, trenurile CFR Calatori care tranziteaza zona inregistreaza intarzieri”, a transmis, luni, CFR. Pana la ora transmiterii…

- Angajații CFR Calatori au ieșit astazi din nou in strada și amenința ca de la 1 iulie nu vor mai lucra ore suplimentare. Asta inseamna ca intreaga circulație a trenurilor ar putea fi data peste cap in plin sezon al vacanțelor. Potrivit CFR-iștilor, timp de șapte zile nu ar avea cine sa mai scoata trenurile…

- Mii de oameni au ramas in gari fara trenuri in Țarile de Jos, din cauza unor probleme la Amsterdam, la rețeua informatica a controlului de trafic feroviar. Autoritațile olandeze au remediat defecțiunea numai pentru cateva ore - dupa care aceasta a revenit.

- Circulatia trenurilor CFR Calatori spre si dinspre Ploiesti este intrerupta temporar din cauza caderii unor copaci pe linia de contact intre Darza si Peris si ruperea firului precum si a pantografului de la trenul R 5017. „In cursul acestei dupa-amiezi, 21 mai 2023, circulatia trenurilor CFR Calatori…

- Un șef de tren de la CFR Calatori a fost injunghiat in weekend-ul trecut, in stația Curtici, de catre un pasager recalcitrant, a transmis clubferoviar.ro. Atacul a avut loc sambata dupa-amiaza, in trenul IR 377, care plecase din gara Keleti din Budapesta la ora 13:10 și trebuia sa ajunga la destinația…