Viitorul a terminat la egalitate cu CFR Cluj, scor 0-0. Gica Hagi a vorbit despre subfinanțarea sportului și a laudat performanța obținuta de Dan Petrescu in Europa. „CFR Cluj e un exemplu pentru Romania. Sa ajungi in Europa, sa treci in primavara europeana... E ceva extraordinar, o performanța fantastica la cat de puțin de susține fotbalul la noi. Sportul in general se susține puțin. ...