CFR Cluj și Broendby IF au convenit asupra transferului definitiv al atacantului Emmanuel Yeboah Cluburile de fotbal CFR 1907 Cluj si Broendby IF au ajuns la un acord privind transferul definitiv al atacantului Emmanuel Yeboah (20 ani) la gruparea daneza, a anuntat, sambata, echipa din Gruia pe pagina sa de Facebook. Venit la CFR la inceputul anului trecut, Yeboah ''si-a demonstrat, in scurt timp, calitatile ofensive'', evoluand pentru Academia CFR si pentru echipa secunda, precizeaza sursa amintita. In doar cateva luni, in iulie 2022, atacantul a facut pasul la echipa mare si a avut o evolutie constanta, devenind rapid un jucator important pentru CFR Cluj. In tricoul alb-visiniu,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

