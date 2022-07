Stiri pe aceeasi tema

- Niakate Abdoulaye, un fundaș central in varsta de 22 de ani, a semnat cu CFR Cluj, insa va evolua, pentru moment, la echipa secunda a „feroviarilor”, care evolueaza in Liga 3. „Bine ai venit, Niakate Abdoulaye! Suntem bucuroși sa va anunțam ca Niakate Abdoulaye, un fundaș central in varsta de 22 ani…

- Managerul general al echipei FCSB, Mihai Stoica, a comentat eliminarea CFR-ului inca din primul tur preliminar al Ligii Campionilor. Oficialul vicecampioanei l-a criticat pe Dan Petrescu. „Am vazut meciul nostru de anul trecut cu Karagandi. Doar ca miza aici a fost alta. Daca CFR mergea mai departe…

- Fotbalistul echipei CFR Cluj, Ciprian Deac, a declarat ca nu se gandea ca formatia ardeleana poate parasi competitia din primul tur, dar fotbalul a pedepsit-o. „E o seara foarte neagra, e suparare mare. Nici nu stiu ce sa zic, nu realizez ce mi s-a intamplat. Ei au avut o ocazie, ne-au dat un gol… bine,…

- Portarul echipei CFR Cluj, Cristian Balgradean, a reacționat dupa eliminarea din preliminariile Ligii Campionilor in fata formației armene Piunik Erevan. „In prima repriza daca aveam 2, 3-0 nu se supara nimeni. Insa am luat gol la singurul lor sut pe poarta si s-a dus meciul in prelungiri, iar la penalty-uri…

- CFR Cluj a remizat, marti, in deplasare, scor 0-0, cu formatia armeana Piunik Erevan, in prima mansa a turului 1 preliminar din Liga Campionilor. Campioana Romaniei a dominat echipa armeana. Președintele gruparii ardelene a pus pe seama ghinionului ratarile in lanț ale jucatorilor lui Dan Petrescu.…

- Jonathan Rodriguez (32 de ani), in continuare legat contractual de CFR Cluj, a creionat relația sa rece cu Dan Petrescu, care l-a impins afara din echipa campioana. Titular incontestabil dupa transferul la CFR Cluj, sub comanda lui Marius Șumudica, Jonathan Rodriguez a mai prins doar 4 meciuri dupa…

- Bayern Munchen a anuntat, miercuri, ca l-a achizitionat pe Sadio Mane de la Liverpool. Acesta mai avea contract cu echipa engleza pana in vara anului 2023. Mane a semnat un contract valabil pana la 30 iunie 2025. „Cand agentul meu mi-a spus pentru prima data despre interesul lui Bayern, am fost foarte…

- CFR Cluj l-a imprumutat pe pe fundașul central croat Denis Kolinger (28 de ani), de la Vejle Boldklub. CFR Cluj continua sa puncteze la capitolul „sosiri”. Campioana Romaniei a anunțat al 5-lea transfer al verii, dupa Christopher Braun, Karlo Brucic, Karlo Muhar și Vito Hammershoy-Mistrati. Este vorba…