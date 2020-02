CFR CLUJ - FCSB LIVE VIDEO ONIONE STREAMING DIGI SPORT TELEKOM SPORT LOOK TV. Primul derby din 2020 CFR CLUJ - FCSB LIVE VIDEO ONLINE STREAMING DIGI SPORT TELEKOM SPORT LOOK TV.Formația lui Dan Petrescu va primi vizita echipei anternate de Bogdan Vintila, duminica, de la ora 20:00, intr-o partida care va fi transmisa in direct pe RomaniaTV.net. FCSB LIVE VIDEO ONLiNE STREAMING DIGI SPORT TELEKOM SPORT LOOK TV. FCSB LIVE VIDEO ONLiNEDIGILOOK TV. CFR și FCSB, cele mai bune echipe din ultimii ani ale campionatului din Romania, se intalnesc duminica in primul mare meci din 2020. In partida tur, disputata la București, rezultatul a fost egal, 0-0. Formația din Gruia este lider in Liga 1, cu 44 de puncte, in timp… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

