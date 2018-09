Stiri pe aceeasi tema

- Gigi Becali a luat o decizie importanta, așa ca nu va mai spune echipa pe care Nicolae Dica vrea sa o foloseasca. Criticile din ultima vreme l-au facut pe Gigi sa faca asta. Anunța insa ca probabil Florinel Coman va fi titular cu CFR Cluj, chiar daca sunt șanse mari ca tinerii sa nu mai joace atat…

- FCSB a fost, in ultimele sezoane, echipa ciudațenilor. Pe langa deciziile controversate, dar deja obișnuite, luate de Gigi Becali in legatura cu vanzarile sau transferurile de jucatori, in sanul FCSB s-au petrecut lucruri ciudate legate de banderola de capitan.

- Gigi Becali s-a intalnit cu Andrei Vlad. ”Nu te-am luat sa fii artist!”. Reacția portarului. Patronul „din umbra” de la FCSB, Gigi Becali, a mers, sambata, la antrenamentul echipei pregatite de Nicolae Dica. Cel luat in vizor de latifundiarul din Pipera a fost portarul Andrei Vlad, cel care a ”mancat”…

- Dumitru Dragomir, despre FCSB: ”Gigi Becali se joaca cu echipa!”. Meci infernal pentru FCSB in returul cu Rapid Viena din play-off-ul Ligii Europa. Dupa 1-3 in tur, echipa lui Nicolae Dica joaca, astazi, pe Arena Naționala, cu spatele la zid. Miza o reprezinta cei peste zece milioane de euro pe care…

- Nicolae Dica, antrenorul celor de la FCSB, a vorbit despre meciul cu Rudar Velenje, jocul retur din turul II preliminar al Ligii Europa, si a anuntat ce i-a transmis patronul Gigi Becali. Partida va avea loc joi, de la ora 21:30, iar ros-albastrii au avantajul scorului din mansa tur, 2-0.

- Becali s-a imprietenit cu Nelu Varga, patronul de la Cluj, și l-a "virusat" cu propriile opinii despre cum trebuie condus un club. Apropiați ai șefului din Gruia cred ca mazilirea lui Iordanescu a venit tot ca urmare a influenței de la palat. Haosul de la CFR Cluj a fost creat și de Gigi Becali! De…

- Cristian Lopez (29 de ani) pare a fi atacantul pe care Gigi Becali promitea sa il aduca in sfarșitul acestei perioade de transferuri. Pro TV anunța ca Mihai Stoica și Nicolae Dica ar fi cazut de acord asupra fostului varf al celor de la CFR Cluj, spaniolul Cristian Lopez. Patronul celor de la FCSB…

- Mai sunt blaturi in fotbalul romanesc? Gigi Becali ofera un raspuns tranșant. FCSB a pierdut la limita titlul in fața celor de la CFR Cluj, insa Gigi Becali a lansat ipoteza conform careia ar fi fost informat ca echipa sa n-ar fi fost lasata sa caștige campionatul. ”Cineva mi-a spus ca, daca as fi castigat…