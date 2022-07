Stiri pe aceeasi tema

- In runda cu numarul trei din Superliga Romaniei, CS Mioveni joaca in deplasare cu campioana CFR Cluj.In minutul 62, meciul a fost intrerupt in minutul 62, la scorul de 3-2 pentru gazde, din cauza problemelor cu nocturna. Jucatorii au fost trimiși la vestiare. Citește și: CS Mioveni, meci dificil in…

- Adrian Mititelu e calm deocamdata, dar sa vedem cat timp. Chiar daca echipa sa a pierdut primul meci din noul sezon al Superligii, 1-2 cu Farul, Mititelu s-a aratat multumit, oarecum, de jocul prestat. Singura lui problema a fost atitudinea lui Marius Croitoru, cel care a fost eliminat de arbitrul…

- FCSB – „U” Cluj, meci contand pentru prima etapa din sezonul 2022-2023 al SuperLigii, este programat, duminica, 17 iulie, de la ora 21:30, in direct la Digi Sport 1, Prima Sport 1 si Orange Sport 1. Cele doua echipe s-au intalnit ultima oara in 2019, in Cupa Romaniei, cand FCSB s-a impus pe terenul…

- Ovidiu Hoban (39 de ani) va evolua inca un an la CFR Cluj. Hoban a semnat prelungirea contractului, miercuri, chiar in ziua meciului cu Piunik Erevan. Hoban a venit la CFR Cluj in 2017, de la Hapoel Beer Sheva. „Clubul CFR 1907 Cluj si mijlocasul Ovidiu Hoban au ajuns la o intelegere privind prelungirea…

- U Cluj l-a transferat pe fundașul lituanian Rolandas Baravykas (26 de ani), dat afara de curand de la UTA. Ardelenii continua sa se intareasca odata cu promovarea in Liga 1. I-au adus pe Andrei Pițian, Adrian Balan, Marius Briceag și Ovidiu Bic, acum au semnat cu Rolandas Baravykas, fundaș lituanian…

- Alex Chipciu (33 de ani) ar putea pleca de la CFR Cluj in aceasta vara, dupa doi ani petrecuți in Gruia. Antrenorul Dan Petrescu i-ar fi transmis mijlocașului ca nu va mai juca la CFR din sezonul viitor și ca nu va mai fi primit la antrenamente, potrivit Fanatik. Petrescu i-a transmis lui Chipciu ca…

- CFR Cluj a invins-o pe CS Universitatea Craiova, scor 2-1, și a devenit campioana cu o etapa inaintea finalului play-off-ului. Atacantul Billel Omrani (28 de ani) a anunțat ca va pleca din Gruia. Contractul lui Billel Omrani cu CFR Cluj expira la finalul acestui sezon. Varful francez a transmis ca…

- Dan Petrescu (54 de ani), antrenorul lui CFR Cluj, a laudat doi dintre tinerii jucatori ai celor de la Farul dupa victoria din etapa 7 a play-off-ului, scor 1-0. Alexi Pitu (19 ani), titular in CFR Cluj - Farul 1-0, și Enes Sali (16 ani), care i-a luat locul lui Pitu la pauza meciului, l-au impresionat…