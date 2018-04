CFR CLUJ - ASTRA GIURGIU LIVE in Liga 1 ONLINE STREAM VIDEO Gheorghe Multescu a fost numit, miercuri, in functia de antrenor al echipei de fotbal Astra Giurgiu, a anuntat clubul pe site-ul sau oficial.



Multescu va conduce antrenamentul de miercuri dupa-amiaza, programat la Ploiesti, si va debuta oficial la Cluj-Napoca, duminica, in partida cu CFR.



In varsta de 66 de ani, Multescu este la al treilea mandat pe banca Astrei, dupa cele din 2001-2002…